早报社区电竞日讲座 解码青少年电玩世界

年轻人喜爱的手游电竞，有哪些热点趋势？家长又要如何在顾及孩子电玩爱好的同时，促进和睦的亲子关系？

配合早报百年报庆，《联合早报》将于6月10日（星期六）在盛港汇购物中心首次举办“早报社区电竞日”，邀请公众走进电玩世界，了解深受年轻人欢迎的电竞趋势。

当天的一个重点活动是《家长不可不知的电玩世界》华语讲座，邀请沐瞳科技电竞业务及海外分公司负责人毛艳辉、社会企业Comeback执行总裁潘丽仪，以及新加坡电子竞技和线上游戏协会联合创始人邱进航，为大家介绍年轻社群的手游电竞趋势，及如何顾及青少年电玩爱好的同时，促进和睦亲子关系。

保持良好关系是促进沟通基础

当下家长因“孩子爱玩游戏”而感到焦虑的现象十分普遍，但在面对这个问题时，潘丽仪的态度是开明和从容的。虽然尚未为人母，但一直在关注电竞选手身心健康的潘丽仪认为，亲子之间保持一个良好关系是促进有效沟通的基础。

潘丽仪说：“对话时的口气和遣词用字，会直接影响到孩子的反应，孩子通常比较感性，会凭感觉来理解一段对话。”

她举例说，看到孩子沉迷电玩，有时候家长会很不耐烦， 甚至非常生气，“这些都很正常，但家长还是要心平气和、好好地与孩子沟通。就算是要惩罚孩子，也要以较理性的方式处理，这样才能取得较为理想的效果。”

长期关心电竞选手身心健康的潘丽仪认为，家长应该以开明和从容的态度和青少年沟通。（受访者提供）

尊重孩子的天性、理解孩子的动机，同时适时引导孩子的行为，这是邱进航对育儿亲子的核心理念。

身为四个孩子父亲的邱进航就认为，游戏世界五花八门，有些游戏有教育意义，有些则是充斥着暴力和威胁等元素，“身为家长，我会监督他们，也会尽力参与其中。但如果碰到一些负面的内容，我们须要站出来引导孩子，让他们知道当遇到这些负面内容时该如何应对。学会克制，同时也避免让自己沉迷其中无法自拔。”

身为四个孩子父亲的邱进航认为，如果孩子在游戏中遇到一些负面内容，家长须要做出正确引导。（档案照片）

疫情促使电竞成为年轻人生活方式一部分

受到冠病疫情的影响，不少年轻人将聚会方式从线下转至线上，而这也逐渐成为年轻人生活方式的一部分。

根据市场研究机构YouGov的资料显示，本地有多达76%的人口会接触到视频或手机游戏。在东南亚，有超过82%的城市人口都是游戏玩家，其中印度尼西亚的比率最高。

毛艳辉认为，如今与家人朋友一同参与线上游戏比以往来得容易得多。“就像上学、吃饭或与朋友见面一样，玩游戏现在不仅仅是一种爱好，也成为了一种身份特征。”他也希望，游戏在未来能与人们的生活方式变得更加融合，“希望人们不再将游戏称为爱好，而是生活甚至DNA的一部分”。

至于要如何避免玩家沉迷于游戏，毛艳辉说，公司有适当的安全措施来保护玩家，并防止他们沉迷于网络。对于那些涉及在网络上宣扬仇恨、欺凌或传播宗教言论的人，公司也会给予警告或甚至是禁赛处理。

毛艳辉认为，玩游戏现在不仅仅是一种爱好，也成为了一种身份特征。（受访者提供）

活动当天除了讲座，也将举办《Mobile Legends: Bang Bang》社区电竞挑战赛，鼓励玩家与亲友组队，走入电竞世界一同闯关。挑战赛开放给16支五人队伍报名参加，以淘汰赛方式进行分组对抗。参赛者没有年龄限制（18岁以下的参赛者须获得家长同意），成功闯入四强的队伍有机会赢得超过1000元的现金奖和虚拟游戏奖品。

早报社区电竞日由《联合早报》主办，沐瞳科技协办，场地支持伙伴是盛港汇购物中心。盛港汇经理奥斯曼说：“我们很荣幸能与《联合早报》合作，将首届早报社区电竞日活动带到盛港汇购物中心。”

“电竞在年轻人当中越来越受欢迎，我们相信这次活动将为家长提供更多了解电竞的机会，促进亲子间的关系。这种合作关系展现了我们的承诺，即通过在购物中心举办激励人心的活动，促进东北社区的邻里关系。”

早报社区电竞日