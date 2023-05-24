七人涉种族攻击维尼修斯被捕 巴伦西亚遭罚款

（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）前锋维尼修斯（Vinicius）遭种族歧视事件越闹越大，警方逮捕了七名涉嫌种族歧视这名皇马球星的球迷，西班牙竞赛委员会之后也取消维尼修斯在巴伦西亚比赛中领到的红卡，并向巴伦西亚处以罚款4万5000欧元（约6万5300新元），以及关闭球场部分观众席五场比赛的惩罚。

在皇马星期一（5月22日）客场0比1不敌巴伦西亚（Valencia）的西甲联赛中，来自巴西的前锋维尼修斯再次遭到种族歧视攻击，巴伦西亚球迷朝他喊“猴子”。在比赛尾声，维尼修斯与巴伦西亚球员起冲突，最终被红卡罚下。

22岁的维尼修斯自2018年加盟皇马以来，就经常被对手球迷种族挑衅，这次更是引爆国际舆论，质疑西班牙当局是否有尽力解决种族歧视这个在当地足坛根深蒂固的问题。

事件爆发后，西班牙警方星期二（23日）在巴伦西亚逮捕了三名青少年，指他们“做出了含有种族歧视的侮辱性动作和语言攻击，这相等于仇恨犯罪。”

巴伦西亚球会：将终身禁止涉事球迷入场

法新社引述警方发言人的话说，三人录完口供后被有条件释放，必须在检察官或法院传召后出庭。巴伦西亚球会在声明中也证实了逮捕行动，并重申“对暴力和种族歧视的最严厉谴责”，并表示将终身禁止涉事球迷再踏入球场。

在马德里，警方也逮捕了涉嫌今年初在桥上悬吊穿上维尼修斯球衣假人的四名男子。这起事件发生在1月26日，也就是皇马和体育马德里（Atletico Madrid）同城战前夕。嫌犯将绳子绑在穿着维尼修斯球衣的黑色充气假人，悬吊在皇马训练场地附近的桥上，并配上一条写上“马德里恨皇家队”的横幅。当地警方说，其中三名嫌犯是极端球迷组织的活跃成员，并被防范足球暴力的警务人员列为高风险人物。

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）星期二透露，尽管维尼修斯频频遭遇种族攻击，但他相信这名边锋还是会留守皇马。

球会联赛赞助商挺维尼修斯 声明反种族歧视

巴伦西亚球会的赞助商彪马（Puma）也出面谴责种族歧视，表示将与维尼修斯站在同一阵线。“在彪马，我们不容忍种族主义，我们谴责任何形式的歧视，并与维尼修斯和广大的足球界共同谴责所发生的事。”

皇马球衣赞助商阿迪达斯（Adidas）也声援维尼修斯，表示他所遭遇的种族攻击“是不可接受的”。西甲联赛冠名赞助商桑坦德银行（Santander）也“强烈反对任何形式的种族主义和歧视行为。”