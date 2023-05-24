巴黎奥委会承诺让数十万人免费观看开幕式

（巴黎法新电）因门票太贵而饱受批评后，2024年巴黎奥运会主办方承诺将让数十万名公众免费观看开幕式。主办单位同时表示，将全力应对由无人机所带来的安全威胁。

巴黎奥运会开幕式将在塞纳河沿岸举行，最终会获得免费票的确切人数还在商讨中。不过，法国内政部长达尔马宁在记者会上说，会有“数十万人”，但天气和媒体宣传也会带来影响。

据了解，主办方大约会出售10万张岸边独家位置的门票，另外还有50万人将有机会在塞纳河上方道路的更高位置观看开幕式。

开幕式与比赛票价太贵惹众怒

明年奥运会开幕式首次在户外举行，运动员届时将乘坐由115艘船组成的船队顺流而下，参与仪式。门票已于今年2月和3月开始发售，5月的第二轮售票则因为一些比赛门票过于昂贵而引发众怒，其中开幕式门票价格居然高达2700欧元（约3900新元）。

门票供不应求加上价格昂贵，巴黎奥运会主办方遭到外界猛烈批评。两届奥运会女子七项全能金牌得主纳菲萨图·蒂亚姆说：“我甚至不确定我的家人是否能来看我，门票太贵了。”

不过，巴黎奥委会主席埃斯坦盖为票价进行辩护，并说销售显示定价策略是正确的，“距离奥运会开幕还有14个月，我们已经售出680万张门票。这显示大家对巴黎奥运的热情。这超出了我们的目标。”

开幕式也给主办单位带来巨大的安全挑战，因为当天除了会有约1万名运动员参与之外，还有岸边的大批人潮和将近200位国家元首出席。

达尔马宁说，届时会有大约3万7000名警员执勤，并会另外招募约2000名至3000名私人安保人员。

无人机是最大的安全威胁，达尔马宁说他们会在今年晚些时候在法国橄榄球世界杯期间对防空技术进行试验。