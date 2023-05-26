主场轻取热浪 凯尔特人再扳回一城

凯尔特人不但四名球员得分上20分，强硬的防守也造成热浪失误连连，攻守无间锁定胜局。

（波士顿综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）星期五（5月26日）主场以110比97轻取迈阿密热浪（Miami Heat），将NBA东岸决赛系列赛大比分扳成2比3。球队全民皆兵，四人得分上20分。

比赛开局，凯尔特人就凭借多点开花，打出一波14比0的高潮，并以35比20领先结束第一节。次节布朗（Brown）手感火热，帮助球队将优势扩大到18分。半场比赛战罢，凯尔特人以61比44领先。

易边再战，凯尔特人继续扩大领先优势，一度将分差扩大至23分。热浪中锋阿德巴约（Adebayo）过后连续得分，带队苦苦支撑，但凯尔特人依旧以18分的领先优势进入末节。第四节热浪依旧掀不起反扑浪潮，最终凯尔特人以110比97取胜。

数据方面，凯尔特人此役四名首发球员得分上20分，塔图姆（Tatum）贡献21分、八个篮板和11次助攻；怀特（White）投进六记三分球，砍下全场最高的24分；斯马特（Smart）在送出23分的同时还贡献五次抢断；布朗得到21分并送出三次抢断。

热浪方面，罗宾逊（Robinson）砍下全队最高的18分和九次助攻；阿德巴约贡献16分和八个篮板。

凯尔特人利用热浪失误得到27分

本场比赛凯尔特人逼迫热浪犯下16次失误，取得13次抢断，利用这些机会得到27分。

谈及本场比赛的表现，热浪主帅斯波尔斯特拉（Spoelstra）说：“我们在进攻端有点脱节，打不出速度，没能把球传到该传的地方。如果我们能让巴特勒（Butler）更好地进入他的舒适区和力量区，他就能发挥出水平。”

热浪主力巴特勒（左）此役受到凯尔特人严密的防守，未能发挥出应有实力。（法新社）

巴特勒此役表现平平，出战34分钟送出14分、五个篮板和五次助攻。他在赛后说：“对手从比赛开局就打出了节奏。但我们还是会保持积极的态度，我们知道一定会赢得这个系列赛。我们会在主场结束这轮系列赛。”

凯尔特人前锋布朗说：“唯一能阻止我们的就是我们自己。今晚我们是一支更强硬的球队。我们从比赛开局就定下了（胜利的）基调。”

凯尔特人拥有17个NBA总冠军，与洛杉矶湖人（LA Lakers）并列历史上拿下最多总冠军的队伍，上一次夺冠是在2008年。热浪曾在2006年、2012年和2013年夺得NBA总冠军，现在只需再赢下一场比赛就能第七次进入总决赛。

双方第六场比赛将回到迈阿密主场，于星期天（28日）上午进行。系列赛的胜者将对阵西岸冠军丹佛金块（Denver Nuggets），金块在西岸决赛系列赛中以4比0横扫湖人，首次闯进NBA总决赛。