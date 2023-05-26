德甲最后一轮 多特欲终结拜仁十连冠霸业

（柏林法新电）多特蒙德（Dortmund）只要在本地时间星期六（5月27日）的德国甲级联赛最后一轮比赛击败美因茨（Mainz），就可登基称王，结束拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在这个联赛长达10年的统治地位。

多特蒙德目前在德甲积分榜上领先第二的拜仁两分，只要再取三分就可正式夺冠。而拜仁要连续第11次夺下德甲冠军，除了得在最后一轮击败科隆（Cologne），还得寄望多特蒙德在最后一轮掉分。

来到赛季的最后一轮，多特蒙德主帅泰尔齐奇（Terzic）呼吁球员保持专注。

他说：“我们的任务还没有完成，不过已经做好准备以一支球队、一个球会和一座城市之力踏出最后一步。”

泰尔齐奇被德国媒体视为继克洛普（Klopp）后多特蒙德最优秀的主帅，其地位被摆在拜仁主帅图赫尔（Tuchel）之上。

拜仁或面对11年来首次无冠危机

另一方面，拜仁则面对可能自2011-12年赛季后首次无冠的危机，老将前锋穆勒（Mueller）呼吁球迷与球队在最后一个星期齐心合力创造奇迹。

穆勒在自己的Instagram账号上对近1300万名粉丝说：“任何事情都有可能发生”。

除了多特蒙德与拜仁的联赛冠军争夺外，德甲最后一轮的看点还有欧冠资格的抢夺。柏林联队（Union Berlin）与弗赖堡（Freiburg）将争夺德甲的最后一席欧冠赛资格。

柏林联队与弗赖堡目前同积59分，前者凭借较佳的净胜球暂列第四。柏林联队将在最后一轮比赛主场对垒不来梅（Bremen），弗赖堡则客场出战法兰克福（Frankfurt）。