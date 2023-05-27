纳达尔缺席法网 乔天王与新生代表现成焦点

（巴黎综合电）纳达尔近18年来首次缺席法国网球公开赛，乔科维奇将冲刺23座大满贯纪录，但后者近况不佳，能否圆梦不容乐观。

2023年法国网球公开赛正赛5月28日至6月11日在巴黎进行。西班牙天王纳达尔自2005年以来首次缺席这项赛事。今年1月，这名36岁西班牙好手在澳大利亚公开赛中臀部受伤，迟迟未能痊愈，这也迫使这名网坛名将无缘本届赛事。他也透露，2024年可能会是他最后一年的巡回赛生涯。纳达尔曾14次获得法网冠军。

随着纳达尔的退出，本届法网也成为自1998年以来，首次看不到纳达尔和费德雷尔（已退役）两大网坛名将身影的赛事。

而这也不禁让大家把目光转向了塞尔维亚天王乔科维奇。这名36岁老将将向个人第23座大满贯纪录冲刺，但近期乔科维奇一直被肘部伤势所困扰，表现有所下滑。本赛季的三场红土赛事，他都未能闯入四强。

乔科维奇5月中旬在罗马大师赛男单八强赛事中输给鲁内后说：“我知道我能打得更好。当然，我期待着自己在比赛和身体等各方面都能达到百分之一百的状态。这就是我的目标。”

男单第二大看点将落在西班牙新星阿尔卡拉斯身上。这名20岁小将刚刚赢得了巴塞罗那和马德里公开赛冠军，取代乔科维奇成为世界第一。他也是本届法网的夺冠热门。

值得一提的是，本届法网也是阿尔卡拉斯生涯第一次以头号种子身份参加的大满贯赛事，同时是自1976年19岁的博格以来，法网最年轻的头号种子。

女单将迎来三巨头时代

此外，法网二号种子、来自俄罗斯的梅德韦杰夫上周在罗马大师赛中连胜西西帕斯和鲁内，生涯首夺红土赛冠军，将生涯单打冠军数上升到20个。这也不得不让人们开始重新审视法网竞争的格局。尤其是在纳达尔退出法网之后，梅德韦杰夫无疑将成为法网冠军的有力竞争者之一。

女单方面，本赛季女子网坛已形成了伊加、阿丽娜和伊莲娜“三足鼎立”的全新局面，她们瓜分了今年红土赛季至今分量最重的三座冠军奖杯（斯图加特、马德里、罗马），令本届法网女单冠军之争显得扑朔迷离。