成就德甲11连冠 拜仁炒掉球会总裁与体育总监

（慕尼黑综合电）戏剧性在最后一轮德甲联赛扭转两分劣势，连续11个赛季登基称王之后，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）却在成就德甲11连冠后，宣布炒退球会总裁卡恩（Kahn）与体育总监萨利哈米季奇（Salihamidzic）。

在球队确定夺得本赛季德甲冠军后，主席海内尔（Hainer）在混合区告诉媒体说：“你们或许已经知道董事会的决定。”

在球赛结束后一个小时，拜仁在官网上发文宣布卡恩与萨利哈米季奇离职的消息。拜仁也宣布卡恩的位置将由现任副总裁德利森（Dreesen）接任，萨利哈米季奇的接班人则尚未确定。

卡恩随后也投诉球会不允许他加入球队的夺冠庆祝会。他在推特发文恭贺球队夺冠时说：“我很想和你们一起庆祝，不过很不幸的，我不能这么做，因为球会不允许。”

现年53岁的卡恩是德国国家队著名门将，为拜仁效力了多达420场的比赛，他在2021年7月被委任为球会总裁。

另一方面，离职的萨利哈米季奇则表示为自己过去六年在拜仁工作感到骄傲，称这是个他很想继续下去的美丽旅程，不过他尊重董事会的决定。

萨利哈米季奇现年46岁，为拜仁出战了230场德甲联赛，他在2017年成为球会的体育总监，并在2020年夏季进入球会管理董事会。

下课因素包括炒退主帅与出售前锋

卡恩与萨利哈米季奇的下课与赛季中段炒退年轻主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann），改由图赫尔（Tuchel）领军有很大的关系。在纳格尔斯曼下课之前，拜仁虽然在德甲积分榜落后宿敌多特蒙德，不过纳格尔斯曼在带队37场各项比赛只输了三场，并且图赫尔上任后球队成绩也不见改善。

除了易帅外，卡恩与萨利哈米季奇决定将球队主力前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）出售给西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）也是下课的一大因素。

在本地时间星期六（5月27日）的德甲最后一轮比赛上，拜仁要完成11连冠除了得击败对手科隆（Cologne）外，还得寄望两分优势领跑的多特蒙德（Dortmund）无法在另一场比赛击败美因茨（Mainz）。拜仁最终以2比1击败科隆，多特蒙德则2比2战和美因茨。这样拜仁与多特蒙德在积分榜上同积71分，拜仁凭借较佳的净胜球气走多特蒙德，连续11个赛季称霸德甲。