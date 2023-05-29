埃弗顿惊险保级 维拉搭上欧战末班车

（伦敦综合电）托中场杜库雷（Doucoure）在第57分钟进球的福，“太妃糖”埃弗顿（Everton）在星期天（5月28日）晚上举行的本赛季英超末轮主场以1比0击败伯恩茅斯（Bournemouth），成功留守英超。

埃弗顿是六支不曾从英超降级的球队之一，但他们已连续两个赛季为保级而战，上季倒数第二轮才逃出生天的他们，本季情况更糟，最后一轮才确定保级。

本季英超收官战有三队争抢最后一个保级名额，除了埃弗顿之外，还有莱斯特（Leicester）和利兹（Leeds）。

虽然埃弗顿以两分优势占据保级主动权，但只要他们在莱斯特或利兹获胜的情况下不胜对手，他们每个赛季征战英超的辉煌纪录将告一段落，而在星期天的比赛中，埃弗顿就差点陷入这样的悲剧中。

由于莱斯特中场巴恩斯（Barnes）在第34分钟就攻破了西哈姆（West Ham）的龙门，因此埃弗顿一下子就从主动变被动。庆幸的是，杜库雷在第57分钟打破僵局，让莱斯特之后即使再进一球也是徒劳。

除了杜库雷之外，门将皮克福德（Pickford）也是埃弗顿能成功保级的大功臣，因为要不是他将伯恩茅斯的所有射门拒于门外，太妃糖恐怕无法将胜利保持到最后。

埃弗顿球员们皆在赛后表示松了一口气，主帅戴奇（Dyche）则认为球队下赛季须要重大改革。

热刺布伦特福德白忙一场

利兹则在主场1比4惨败给“热刺”托特纳姆（Tottenham）后确定降级。可惜的是，这场胜仗无法为热刺抢下最后一张欧战门票。

尽管四张欧洲冠军联赛及两张欧洲联赛归属早已尘埃落定，但由英超第七名球队出战的欧协联赛在本轮之前却悬而未决，热刺、斯顿维拉（Aston Villa）和布伦特福德（Brentford）都还有机会争夺，三队当中维拉最占优势。

所以，随着维拉最终主场2比1拿下布赖顿（Brighton），热刺即使大胜利兹，布伦特福德甚至在主场以1比0战胜本季英超冠军曼市（Man City）都只是白忙一场，维拉将在阔别13年后再亮相欧洲赛场。