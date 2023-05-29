与热浪展开抢七大战 凯尔特人会否创造历史？

目前NBA史上还没有一支球队能在0比3的劣势下逆转翻盘，为了避免让凯尔特人创造历史，热浪主帅斯波尔斯特拉强调，球队对抢七大战会严阵以待。

（迈阿密综合电）从0比3追成3比3后，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）将在本地时间星期二（5月30日）早上主场进行的第七场东岸决赛与迈阿密热浪（Miami Heat）展开生死战，争夺总决赛资格。目前形势对凯尔特人虽然一片大好，但热浪主帅斯波尔斯特拉（Spoelstra）强调，球队在遭遇重击后会重新振作。

热浪能够成功打到如今这个阶段，已经是一个奇迹。球队在首轮附加赛中输给了亚特兰大鹰（Atlanta Hawk），但随后击败了芝加哥公牛（Chicago Bulls），以东岸排名第八的身份惊险晋级季后赛。

而在季后赛中，球队爆冷战胜了夺冠热门密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），接着又淘汰了纽约尼克斯（New York Knicks），在东岸决赛阶段又出人意料地将凯尔特人打了个3比0，黑马姿态尽显。

然而，本以为晋级胜券在握的热浪近三场比赛表现不佳，被凯尔特人杀了个回马枪，遭遇重击。尤其是上一场比赛，凯尔特人控卫怀特（White）在终场前0.1秒的补篮绝杀，给了热浪当头一棒。

热浪主帅斯波尔斯特拉强调，球队在遭遇重击后会重新振作。（路透社）

热浪主帅斯波尔斯特拉赛后也说，自己不知道还能让球员们做什么，“我和其他人一样被那出戏（怀特的绝杀）震惊了”。但他也认为，抢七大战会令人更加兴奋，“能站在这个舞台上打第七场比赛，是一种难以置信的荣幸”。

过去曾有三支球队在0比3落后的情况下坚持到了抢七大战，不过他们都在客场输掉了这一关键战役。这三支球队分别是纽约尼克斯（New York Knicks）、丹佛金块（Denver Nuggets）和波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）。

尼克斯曾在1951年输给罗切斯特皇家（Rochester Royals，现萨克拉门托大王），金块则在1994年输给犹他爵士（Utah Jazz），拓荒者在2003年输给达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。

若凯尔特人成功逆转，他们将成为历史第一支从0比3落后最终晋级的球队。

斯波尔斯特拉补充说：“这个团队的竞争精神，永远不会被否定。即使在这样的比赛之后，我们总是会在下一场比赛中找到取胜的方法。这就是我们现在必须做的。”

巴特勒近三战表现不佳

热浪当家球星巴特勒（白衣）的表现，与球队的胜负有着直接关系。（路透社）

值得一提的是，在东岸决赛的前三场比赛中，巴特勒（Butler）的投篮命中率为46%，但在最近的三场比赛中，这个数字已经下降到36.5%，上一场比赛他的出手命中率仅为21投5中。显然，球队的胜负与巴特勒的表现有着直接的关系。

如果巴特勒奋力一搏，拿出首轮打公鹿的干劲，相信热浪还是能有机会拿下比赛的，但如果巴特勒还是像最近三场那种状态，恐怕就要让凯尔特人成功创造历史了。