李显龙总理发文悼念体育先驱陈英梁博士

我国总理李显龙星期一（5月29日）在脸书上发文，对我国体育先驱陈英梁博士的逝世深表悲痛。

李显龙总理说，陈英梁博士代表新加坡参加了1956年墨尔本奥运会的水球比赛，并在十多年的时间里积极参加其他国际赛事，赢得了许多奖牌。

1975年，陈英梁博士成为新加坡体育理事会的第一任主席，并在此职位服务了16年。在此期间，他协助发展了社区体育综合设施，并监督了新加坡室内体育馆的建设。与此同时，他还担任了近三十年的新加坡国家奥林匹克理事会副主席，并创纪录12次以团长的身份率领新加坡代表团参加国际大赛。

李总理也指出，陈英梁博士对新加坡的贡献超越体育领域。他曾在1972年至1980年期间担任过里峇峇利议员、国家发展部及财政部高级政务部长。

李显龙总理说：“陈英梁博士的事迹鼓舞人心，他为新加坡及本地体坛做出了重大贡献。在这失去亲人和悲伤的时刻，我要向他的家人表示最深切的哀悼。我们将深深地怀念他。”