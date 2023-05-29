停不下来 女飞人珊蒂今年五次打破百米全国纪录

我国“女飞人”珊蒂一天两度打破自己保持的女子100米全国纪录，上午的预赛刷新纪录后，下午的决赛更是以11秒26改写了东南亚赛会纪录，也拿下了第58届国际五旬节运动会第二名。

新加坡田径女将珊蒂不久前才在柬埔寨东南亚运动会创下壮举，她在星期天（5月28日）再次缔造新纪录，在女子100米跑刷新全国纪录和东南亚纪录。

在德国雷林根举行的第58届国际五旬节运动会（58th International Pentecost Sports Meeting）上，26岁的珊蒂在上午的预赛以11秒34刷新自己两个月前在布里斯班跑出的11秒37全国纪录。来到下午的决赛，她再次发威，以11秒26改写自己的纪录并获得第二名，仅次于卢森堡选手帕特里齐亚·范德维肯（11秒12）。

11.26s (+0.6 m/s) !!! 🤯 Shanti Pereira takes a HUGE chunk off her own 100m Womens National Record! Shanti competed at... Posted by Singapore Athletics on Sunday, May 28, 2023

11秒26是今年亚洲选手的最佳成绩，同时也打破了由菲律宾选手克里斯蒂娜·诺特所保持的东南亚纪录（11秒27）。

珊蒂今年在新西兰、澳大利亚、柬埔寨和德国一共八次缔造全国新纪录，其中五次来自100米，另外三次则是200米。本月中旬的东运会结束后，珊蒂目前在为曼谷亚洲田径锦标赛（7月）和杭州亚运会（9月）做准备。她也在积极争取8月份的世界田径锦标赛参赛资格。

珊蒂在接受《联合早报》采访时说：“东运会之后，我的主要目标就是要在布达佩斯田径世锦赛开始前，在欧洲举行的比赛取得不错的成绩。我对昨天的结果感到非常开心，我希望能在前往亚锦赛的基础中继续努力，保持快乐和健康。”

珊蒂将在6月21日返回新加坡，回国前她还会参加在瑞士和法国举行的比赛。

不只是100米，珊蒂今年在200米的最佳成绩（22秒69）也是今年亚洲最快，她的这两项成绩放在2018年雅加达亚运会上也足以赢得金牌。当年的夺冠选手是出生于尼日利亚的巴林归化选手埃迪迪奥·奥迪恩，她当时的夺冠成绩分别是11秒30和22秒96。

珊蒂若能将好状态维持下去，极有机会搭上2024年巴黎奥运会列车。根据世界田联规则，今年7月1日至明年6月30日是个人项目达标期，女子100米和200米的标准分别是11秒07和22秒57。

由于这一年来的成绩非常出色，珊蒂再次获得卓越奖学金（Spex），她于今年1月开始进行全职训练，在本月初举行的东运会还成为我国史上首位同时赢得100米和200米的女运动员。