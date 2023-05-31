勇士功勋总经理宣布离队 柯里发文感谢致敬

（旧金山法新电）美国职业篮球联赛（NBA）球队金州勇士（Golden State Warriors）总经理，同时也是球队四冠功臣鲍勃·迈尔斯（Bob Myers）确定将在约满后离职，球星柯里（Curry）星期三（5月31日）在社媒发文向对方致敬，并祝他未来一切顺利。

48岁的迈尔斯向ESPN证实，他将在6月底合同到期后离开勇士队。ESPN引述他的话说：“是时候了。”

在迈尔斯即将离职的消息一出后，柯里在社交媒体一共发了八条关于迈尔斯的限时动态，大部分都是两人在不同时期和场合的合照，还有球队赢得NBA总冠军的回忆。柯里还写道：“在还没有捧起奖杯、收获冠军之前，我记得曾跟你打趣地说‘你最好能把这份工作做好’。你做到了。你在总经理角色上做得很好，做了自己该做的一切。而作为一辈子的朋友，我将永远感激你，你改变了他人的生活。享受你人生的下一个篇章吧，谢谢鲍勃！”

在迈尔斯担任总经理的11个赛季里，勇士一共六次打进总决赛，过去八年四夺总冠军。他在2011年被聘为助理总经理，然后在第二年晋升为总经理。

他被普遍认为是勇士能成功的关键人物，帮助留住了夺冠团队中的核心球员如柯里、格林（Green）和汤普森（Thompson）。

本月早些时候，在勇士总比分2比4被洛杉矶湖人（LA Lakers）淘汰无缘西部决赛后，勇士主帅科尔克尔（Kerr）希望迈尔斯能留在球队，但同时也支持后者做的任何决定。

“鲍勃和我的感情很好，我绝对是希望他能回来的。但如果他决定离开，我会百分百支持他。我会想念他，无论他做什么，我都支持他。”