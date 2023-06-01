泰国羽毛球公开赛大延迟 我国球员凌晨上场

对我国羽毛球女单杨佳敏和男双骆建贤／郭俊良而言，星期三（5月31日）进行的比赛特别难忘，这是他们职业生涯第一次在凌晨1时上场打球。

泰国公开赛（超级500赛）星期三进行首圈赛事，不过杨佳敏和骆建贤／郭俊良必须等到午夜后才有上场机会。大部分的巡回赛都会将部分首圈赛事安排在星期二（30日）进行，不过泰国公开赛没有这么做，他们将80场比赛都集中在星期三进行，因此排在最后一场赛事才登场的我国球员就得熬夜守候。

比赛场地一共有四个，每个场地安排了20场比赛，第一场比赛在早上8时进行。轮到骆建贤／郭俊良与前世界第一男双吉迪恩／苏卡穆约（印度尼西亚）的比赛时，已经到了当地时间凌晨1时，双方激战半个小时后，印尼组合以21比18、21比17胜出。

骆建贤和郭俊良星期四（6月1日）早上接受《联合早报》采访时直言，待他们比赛和拉伸结束后，吃一吃零食，要到凌晨3时许才能睡觉。

骆建贤说：“这是我第一次这么晚才开始打球。在等待我的场次时，已感到非常疲惫，内心希望他们会把比赛推迟到隔天。但我们仍要保持专注，让自己振作起来，不管我们有多累。”

郭俊良说：“我不断地提醒自己保持清醒和专注，摆脱瞌睡虫。”被问及体育场是不是空无一人时，郭俊良笑说：“其实现场还有一部分为我们对手欢呼的印尼球迷。”

比赛结束，骆建贤和郭俊良洗澡和拉伸后，在凌晨3时左右才回到酒店。他们之后去了附近便利店买零食充饥，再做些简单的放松运动，接近凌晨4时才会周公。

赛事凌晨开始 本地头号女单杨佳敏也受影响

杨佳敏在IG限时动态分享说，到了晚上7时还有八场比赛才轮到她登场。（取自杨佳敏Instagram）

新加坡头号女单杨佳敏是另一位受到影响的球员，她说：“这是我第一次这么迟上场打球，我能做的就是接受这种情况，做好准备。我的对手也面临同样的问题，所以没关系。”

杨佳敏在这场比赛中以21比10及21比8轻取美国球员王苑力，星期四晚上将迎战韩国的沈有振。