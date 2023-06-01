欧洲五国促尽快解决女足世界杯转播权问题

（路透电）由澳大利亚和新西兰联办的2023年女足世界杯将于7月20日开战，但国际足联和转播商却一直谈不拢价格，迫使欧洲五国——英国、西班牙、法国、德国和意大利的体育部长发表联合声明，敦促国际足联和转播商尽快解决这个问题。

国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）早前说，这是女足世界杯转播权第一次与男足世界杯分开出售，而他们收到了非常不合理的报价。

他说，男足世界杯的转播权价格高达1亿至2亿美元（1亿3500万至2亿7000万新元），转播商们却只愿意为女足世界杯转播权开出100万至200万美元（135万至270万新元）的报价，因此若情况没有改善，英国、西班牙、法国、德国和意大利的球迷恐怕无法观赏到女足世界杯的转播。

欧洲五国体育部长重申“提高女性体育全球知名度”重要性

为此，欧洲五国体育部长决定发表联合声明，重申“提高女性体育全球知名度”的重要性。

声明写道：“我们相信媒体对女足世界杯的报道将对提高女性体育在全球的知名度起到决定性作用，对女性体育的报道也将对女性和女孩参与体育实践产生重要影响。”

“鉴于女足世界杯的巨大潜力以及所涉及的体育和社会问题，我们认为我们有责任充分动员所有利益相关者，让他们迅速达成协议。”

“我们知道讨论正在进行中，而我们相信国际足联和转播商有能力找到公平发展女足世界杯的共同道路。”

根据国际足联发布的女足世界杯转播授权名单，星和、新电信和新传媒都获得了转播权，因此本地球迷将不受影响。