杨佳敏力克沈有振 晋级泰国大师赛八强

在这场比赛开始前，世界第34的杨佳敏在当天凌晨才结束自己的首圈赛事。但这并没有影响她的表现，迎战世界第42的韩国球员沈有振时，她以2比1胜出。

新加坡头号女单杨佳敏在星期四（6月1日）进行的泰国羽毛球公开赛（超级500赛）次圈力克韩国球员沈有振取得晋级资格，她也是唯一晋级到八强的新加坡球员。

在这场比赛开始前，世界第34的杨佳敏在当天凌晨才结束自己的首圈赛事。由于比赛大延迟，她和队友骆建贤／郭俊良等到午夜1时才上场。

虽然休息时间比其他球员来得少，不过这并没有影响杨佳敏的表现，她迎战世界第42的韩国球员沈有振，以2比1胜出。

杨佳敏在首局占据场面优势，保持三分领先优势。不过顽强的沈有振在局末将比分扳平，并多次取得局点。杨佳敏化解一次又一次的危机后，以25比23先下一城。

次局，杨佳敏在12比8领先时仿佛突然失去状态，沈有振打出一波13比0的得分潮，以21比12完成逆转，将比赛拖入决胜局。

不过杨佳敏很快就在关键的决胜局振作起来，她不断调动对手，沈有振对她的斜对角回球毫无办法，杨佳敏以21比13获得最终胜利，整场比赛耗时57分钟。

这是杨佳敏职业生涯第三次与沈有振交手，她也延续对这名球员的连胜，将交手记录扩大至3胜0负。她星期五（2日）将挑战丹麦女将米娅·布里西费尔特，后者较早时以21比13、21比14打败中国的高昉洁。

我国球员午夜打球

大部分的巡回赛都会将部分首圈赛事分两天进行，不过泰国公开赛没有这么做，而是将80场首圈赛都集中在星期三（5月31日）进行，因此排在最后一场赛事才登场的我国球员就得熬夜守候。

比赛场地一共有四个，每个场地安排了20场比赛，第一场比赛在早上8时进行。轮到骆建贤／郭俊良与前世界第一男双吉迪恩／苏卡穆约（印度尼西亚）的比赛时，已经到了当地时间星期四凌晨1时，双方激战半个小时后，印尼组合以21比18、21比17胜出。

骆建贤和郭俊良星期四早上接受《联合早报》采访时直言，待他们比赛和拉伸结束、吃完零食后，凌晨3时许才能睡觉。

骆建贤说：“这是我第一次这么晚才开始打球。在等待我的场次时，已感到非常疲惫，内心希望他们会把比赛推迟到隔天。但我们仍要保持专注，让自己振作起来，不管我们有多累。”

郭俊良说：“我不断地提醒自己保持清醒和专注，摆脱瞌睡虫。”被问及体育场是不是空无一人时，郭俊良笑说：“其实现场还有一部分为我们对手欢呼的印尼球迷。”

比赛结束，骆建贤和郭俊良洗澡和拉伸后，在凌晨3时左右才回到酒店。他们之后去了附近便利店买零食充饥，再做些简单的放松运动，接近凌晨4时才会周公。

在星期四进行的次圈赛中，来自台湾的头号种子周天成遭爆冷，他与非种子球员、马来西亚的黄智勇打了两局后，以两个21比23落败，无缘八强。

随着周天成的出局，男单前八种子中只剩下次号种子昆拉武特（泰国）、五号种子陆光祖（中国）和八号种子李卓耀（香港）。

当天遭到爆冷的女单是六号种子王祉怡，她被加拿大好手李文珊以22比20、21比17淘汰出局。