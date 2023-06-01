中国小花王欣瑜职业生涯首闯大满贯32强　

（巴黎综合电）中国小花王欣瑜在星期四（6月1日）举行的法国网球公开赛女单第二圈以7比6（7比5）、6比2淘汰瑞典球员瑞贝卡·彼特森，职业生涯首次闯进大满贯32强。

年仅21岁的王欣瑜此前的最佳成绩是打进去年和今年的澳网次圈。目前世界排名第80的她在去年的法网止步首圈，在本届法网之前出战四站红土赛事也都止步首圈。

本仗首盘，王欣瑜与对手接连互破发球局，直到比分来到3比3后，王欣瑜才第一次保发成功，以4比3领先，但瑞贝卡继续给予王欣瑜严峻的挑战，将比赛逼入抢七。王欣瑜顺利拿下第一盘的抢七大战。到了第二盘，随着瑞贝卡的体力明显下滑，王欣瑜在这一盘以6比2轻松胜出，锁定32强门票。

王欣瑜下一圈的对手会是世界排名第一的伊加·斯瓦泰克与美国选手刘婧文之间的胜者。

值得一提的是，曾在去年法网闯入第四圈的现中国网球头号女单郑钦文则在败给俄罗斯球员尤利娅·普丁塞瓦后，止步本届法网次圈。

乔科维奇政治言论持续发酵

男单方面，塞尔维亚网球天王乔科维奇在第二圈直落三盘完胜匈牙利选手弗索维奇，顺利挺进32强，但他在首圈赛后于镜头写下“科索沃是塞尔维亚的心脏，停止暴力”的举动却持续发酵。

本场比赛，乔科维奇基本上只在第一盘面对挑战，但最终还是以7比6（6比2）抢七成功。这名现世界排名第三的球员之后越打越顺，第二盘以6比0轻松拿下，第三盘则以6比3获胜。

乔科维奇的下一轮对手是来自西班牙的福基纳，后者曾在红土战胜过乔科维奇，塞尔维亚球员绝对不可掉以轻心。

本仗获胜之后，乔科维奇虽还是在镜头上签名，但没再留言。

这名世界前首号在赛后记者会上说：“我知道很多人会不赞同（科索沃是塞尔维亚心脏的言论），但事实就是如此。这是我坚持的观点，就是这样。”

这已经不是乔科维奇第一次在大满贯赛期间成为争议性人物。在去年的澳网前，他因没有接种冠病疫苗而被澳大利亚禁止入境，无缘参赛。今年澳网，他则因维护与一群拿着俄罗斯国旗的支持者合影的父亲而成为众矢之的。

对此，乔科维奇说：“一个没有戏剧性的大满贯，我想这不可能发生在我身上。”他甚至说：“我想这也是我的动力。”

据了解，科索沃奥林匹克当局已要求国际奥委会对乔科维奇展开纪律处分。

法国体育部长艾美利认为，乔科维奇日前在镜头下的留言“不恰当”，但国际网球联合会却表示，不认为乔科维奇违反了任何规则。

三度晋级法网女单复赛的澳大利亚选手斯托姆·桑德斯也认为，乔科维奇应该有表达自己看法的权力。

阿尔卡拉斯与西西帕斯也顺利晋级

除了乔科维奇之外，现世界第一的西班牙小将阿尔卡拉斯和世界排名第五的希腊好手西西帕斯也在第二圈顺利击败对手，晋级第三圈。

阿尔卡拉斯以6比1、3比6、6比1、6比2战胜日本球员丹尼尔·太郎后，将与加拿大选手沙波瓦洛夫争夺16强参赛权。

西西帕斯则以6比3、7比6、(7比4) 、6比2拿下西班牙球员巴埃纳，32强将对垒世界排名曾高达第八的阿根廷选手施瓦茲曼。