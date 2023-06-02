帅罗称在沙特很开心 吁更多球员加入行列

（利雅得路透电）“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）坦言，没想到自己在沙特阿拉伯球队利雅得胜利（Al Nassr）的首个赛季会空手而归，但他坚称自己在沙特过得很开心，并呼吁更多顶级球星加入他的行列。

帅罗去年底从英超球队曼联（Man Utd）转投人生地不熟的沙特阿拉伯球队利雅得胜利怀抱，可以说是震惊足坛。据外媒报道，帅罗当时是以超过2亿欧元（约2亿9000万新元）与利雅得胜利签订了两年半的合约。

今年1月献出沙特首秀的帅罗，本季一共为利雅得胜利出战16场联赛，攻入14球，可惜这并不足以为新东家赢得联赛冠军。

尽管如此，现年38岁的帅罗仍表示自己在沙特过得很高兴，并会继续留在那里。

传更多沙特球队 大手笔力邀顶尖球星加盟

他还说：“我们有很好的球队，很好的阿拉伯球员，但在基础设施方面，他们还须要再提高一点，裁判和录像助理裁判（VAR）也须要更快一些。”

与此同时，帅罗也表示习惯了在新东家的生活，但坦言一开始有些不适应。

他说：“在欧洲，我们更多在早上训练，但在这里，我们是在下午或晚上训练。当斋戒月开始时，我们晚上10点才训练，这真的很奇怪。”

自从帅罗来到沙特阿拉伯后，现在有更多的顶级球星与沙特阿拉伯球队联系在一起，最近便盛传利雅得新月队（Al-Hilal）已以一份“肥约”力邀阿根廷球星梅西（Messi）加盟，本季沙特联赛冠军伊蒂哈德（Al-Ittihad）也欲以超过1亿欧元（约1亿4500万新元）拉拢帅罗在皇家马德里（Real Madrid）的前队友本泽马（Benzema）过档。

对此，帅罗表示欢迎，他说：“不论是顶级球星、年轻的还是较年长的球员，一律欢迎。”

“这样的话，联赛才能有所进步。年龄并不重要。”