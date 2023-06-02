足总杯决赛硬碰红魔 曼市朝第二冠奋进

完成英超三连冠后，曼市朝赛季三冠目标努力，足总杯决赛对手曼联将是第一道阻力，然后是欧冠决赛对手国米。

完成了英超三连冠后，曼市（Man City）将在本地时间星期六（6月3日）晚上的足总杯决赛与同城对手曼联（Man Utd）争冠，朝赛季第二冠奋斗。



曼市本赛季的目标是仿效1999年的曼联成就三冠王，不过主帅瓜迪奥拉（Guardiola）警告，“红魔”具备了破坏这个伟业的实力，球员务须提防在赛季第二道障碍倒下。



在踢完足总杯决赛后，曼市将在本地时间6月11日凌晨到土耳其的伊斯坦布尔与意甲劲旅国际米兰（Inter Milan）争夺欧洲冠军联赛奖杯，这也是曼市与瓜迪奥拉最梦寐以求的一座奖杯，不过“瓜帅”表示，他现在的关注点在曼联身上。