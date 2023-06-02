足总杯决赛硬碰红魔 曼市朝第二冠奋进 订户 梁文龙更新 / 更新 / 2023年6月2日 8:10 PM发布 / 发布 / 2023年6月2日 7:18 PM 曼联门将德赫亚能否守住哈兰德与德布吕纳的进攻将决定球队能否阻止曼市夺下赛季第二冠。（路透社） 哈兰德是曼市在前线最锋利的一把刀。（法新社）字体大小:小中大完成英超三连冠后，曼市朝赛季三冠目标努力，足总杯决赛对手曼联将是第一道阻力，然后是欧冠决赛对手国米。完成了英超三连冠后，曼市（Man City）将在本地时间星期六（6月3日）晚上的足总杯决赛与同城对手曼联（Man Utd）争冠，朝赛季第二冠奋斗。曼市本赛季的目标是仿效1999年的曼联成就三冠王，不过主帅瓜迪奥拉（Guardiola）警告，“红魔”具备了破坏这个伟业的实力，球员务须提防在赛季第二道障碍倒下。在踢完足总杯决赛后，曼市将在本地时间6月11日凌晨到土耳其的伊斯坦布尔与意甲劲旅国际米兰（Inter Milan）争夺欧洲冠军联赛奖杯，这也是曼市与瓜迪奥拉最梦寐以求的一座奖杯，不过“瓜帅”表示，他现在的关注点在曼联身上。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 曼联 曼市 足球 瓜迪奥拉 欧洲冠军联赛 帅罗现身新加坡植物园 宣传林荣福体育奖学金 不敌丹麦女将 杨佳敏结束泰国羽球公开赛征程