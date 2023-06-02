闯法网32强 张之臻成中国男单86年来第一人

（巴黎综合电）中国男子网球员张之臻在星期四（6月2日）的法国网球公开赛男单次圈赛直落三盘以7比6（7比3）、6比3、6比4击败阿根廷选手蒂兰特，成为公开赛时代以来首位打进红土大满贯赛事男单32强的中国选手。

上一位打进法网此阶段的中国球员是许承基，但那还要追溯到遥远的1937年。

今年共有三名中国男球员打进法网正赛，但商竣程和吴易昺都倒在了第一道坎。

现年26岁的张之臻近来频频创造历史，在去年10月成为首位打进世界前100的中国男球员后，张之臻在本届法网首圈获胜后，也迎来个人生涯的大满贯正赛首胜，现在则成为了86年来首位晋级法网32强的中国男球员。

张之臻接下来将对垒世界排名第四的挪威好手鲁德，后者是上届法网亚军，但张之臻坚称自己没有压力。

他说：“对我而言，我在这里毫无压力。我只想尽全力表现到最好，证明自己的实力，试着和这些球员较量。这是我来这里的目的，我没有任何压力。”

值得一提的是，作为中国女单独苗的王欣瑜较早前也取得了突破，她在次圈力挫瑞典选手后，职业生涯首次闯进大满贯32强。

激战逾五小时险胜 德球员：钓鱼帮了我

星期四的男单次圈另一场“吸睛”的赛事是世界排名第79的德国球员阿尔特迈尔，他在经历五小时26分钟的激战后，淘汰意大利天才小将、赛会八号种子辛纳，这也是法网历史上第五长的马拉松对决。

本场比赛，双方共三次进入抢七大战，但阿尔特迈尔最终以6比7 （0比7）、7比6 （9比7）、1比6、7比6（7比4）、7比5胜出。他将在32强赛中与保加利亚选手迪米特罗夫一较高下。

针对这场马拉松的对决，阿尔特迈尔说：“我不知道这是否可以称为‘史诗般’的对决，但我觉得这是一场值得纪念的比赛。”

阿尔特迈尔认为，是对钓鱼的热爱助他赢得了这场艰难的战斗。

他说：“在来到这里的一个星期前，我和父亲一起去钓鱼，想要冷静一下，所以我觉得在第五盘的时候，或许是钓鱼的经验帮助了我。”

其实，阿尔特迈尔与辛纳在去年的美网首圈也鏖战五盘，但当时获胜的是辛纳。

曾在2020年打入法网八强的辛纳在赛后说：“这是一场难以咽下的败仗，但我会继续前进。”