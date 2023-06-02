帅罗现身新加坡植物园 宣传林荣福体育奖学金

这是帅罗第四次前来本地，虽然人已经不再在欧洲联赛踢球，但他在本地的人气依然未减，近百名粉丝当天夹道欢迎。

葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多星期五（6月2日）现身新加坡植物园，出席新加坡奥林匹克基金会——林荣福新加坡国家公园局（NParks）奖学金活动。他呼吁学生勇敢追求梦想，同时也鼓励他们怀揣着一颗热忱的心，去聆听和走近自然。

当天下午4时30分左右，帅罗穿着一身灰色的体恤和黑色短裤现身新加坡植物园，一踏入园区就引发骚动，近百名粉丝夹道欢迎。

罗纳尔多与工艺教育学院（东区）的学生合影留念。（陈渊庄摄）

与现场粉丝简单寒暄后，帅罗就乘搭高球车，沿着棕榈谷步道（Palm Valley Trail）径直前往以本地富商林荣福命名的大树下（NParks Peter Lim tree），与约200名工艺教育学院（东区）的学生合影留念。

活动现场，帅罗主动和大家打招呼，点头微笑，毫无明星架子。活动结束后，帅罗搭乘高球车离开现场，数十名粉丝依依不舍在车后追赶。

罗纳尔多搭乘高球车前往活动现场，不少球迷粉丝在炎热天气下小跑追车跟随。（陈渊庄摄）

林荣福NParks奖学金 已有537名学生受益

本地富商林荣福于2010年成立林荣福体育奖学金，以帮助那些出色的学生运动员。帅罗曾为林荣福体育奖学金的宣传，多次到访我国，包括在2019年现身育民小学，以及2013年走访了裕峰中学。

2020年，林荣福又与新加坡国家公园局展开合作，承诺提供1000万新元为没有优越家庭背景的青年设立奖学金，以帮助他们追求兴趣、发展技能，同时也培养他们在园林绿化、园艺、生态、兽医和动物科学方面的技能和能力。

来自工艺教育学院（东区）的24岁奖学金得主塔斯文（Tasswin）受访时说，帅罗是他追随10多年的偶像，这次能够如此近距离接触，非常兴奋。“帅罗是那种永不言败的运动员，并在自己的赛道努力奔跑，我希望能够效仿他，在我的人生赛道上努力向前。”

“林荣福奖学金在经济上给了我很大的帮助，让我更专注于学业，在衣食住行上，我也不需要过度依赖父母。同时我也要感谢工艺教育学院的提名，让我能够收获这份奖学金。”

自从林荣福NPark奖学金三年前设立以来，已有537名学生受益，奖学金金额高达130万新元。

罗纳尔多和林荣福两人也是多年好友，两人曾在2021年合作创立“ZujuGP”公司，让球迷在线上观看足球赛事、购买足球相关产品。

现年70岁的林荣福也是足球爱好者，早在2014年，他以4亿2000万欧元（约6亿7500万新元）的价格收购了西甲球会巴伦西亚（Valencia），其中的2亿欧元用于解决球会的债务问题，拯救了这个老牌球会。