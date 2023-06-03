拉莫斯随梅西脚步 本季末离开巴黎圣日耳曼

（巴黎法新电）才刚宣布阿根廷球星梅西（Messi）将在本赛季末离开的法甲豪门巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain），星期五（6月2日）又宣布西班牙国家队前队长拉莫斯（Ramos）也将在约满后离队。

梅西与拉莫斯都是在2021年夏天加盟巴黎圣日尔曼，并与这支法国首都球队签了两年合同。在过档“大巴黎”之前，两人分别在西甲老牌劲旅巴塞罗那（Barcelona）和皇家马德里（Real Madrid）效力了很长的一段时间。

PSG主席：拉莫斯作为足坛传奇人物实至名归

巴黎圣日耳曼主席纳赛尔（Nasser）在声明中感谢拉莫斯两年来为球队做出的贡献，并大赞这名37岁后防大将的“领导能力、团队和专业精神”使他成为“真正的足坛传奇人物”。

其实，拉莫斯已在前一天通过社交媒体宣布自己即将离队的消息，他在贴文中写道：“明天是个特别的一天，因为明天我将和我人生的另一阶段说再见，再见巴黎圣日耳曼。

“我不知道有多少地方能让人有宾至如归的感觉，但毫无疑问，巴黎圣日耳曼、球迷和巴黎对我来说是其中一个。”

巴黎圣日耳曼已提前夺得本季法甲冠军，但他们星期天（4日）凌晨还有最后一轮联赛。

有报道称，该队的巴西球星内马尔（Neymar）也可能在本赛季末寻求转会。