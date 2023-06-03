帅罗分享人生哲学：积极向上勇敢追梦

帅罗近三次到访新加坡都走进校园，希望能激励更多的年轻人勇于追梦和尝试新事物。

阔别四年，葡萄牙足球明星“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）再次到访新加坡，在星期五（6月2日）现身新加坡植物园后，星期六（3日）走访维多利亚初级学院。

已经第四次来到新加坡的帅罗，近三次都是为了宣传新加坡奥林匹克基金会——林荣福体育奖学金而来，并连续三次走进校园。

他在2013年和2019年分别走访裕峰中学和育民小学，今年则到维初，与逾千名来自马林百列集选区的青少年分享自己的人生哲学，鼓励他们凡事都要积极向上，勇敢追梦，勇于接受新事物和挑战。

或许是因为周末的关系，不少青少年的家长也来凑热闹，大家一见到帅罗的身影就陷入疯狂，尖叫声不断。

帅罗在台上分享他的人生哲学。（陈渊庄摄）

帅罗先是上台接受主持人、前艺人黄丽玲的访问，之后再轮到台下的学生发问。当被其中一名学生问如何一直保持动力时，帅罗面带微笑地说：“我喜欢做我正在做的事。我的兴趣是足球，我踢了很多年的球，但我仍然热爱它，它让我和身边的人开心，也让小朋友们开心。”此话一出，瞬间博得如雷掌声。

当被问及如果感觉累了该怎么办时，他则说：“决心很重要，因为它让你变得更强大。”

与此同时，他也再次以自己在年仅11岁就只身从家乡马德拉群岛到里斯本踢球为例，鼓励孩子们勇于冒险。他透露自己当年也很害怕，但为了追求梦想，他决定踏出舒适圈。

最后，38岁的帅罗还向一名女生承诺，他会参加明年的欧洲足球锦标赛。

帅罗与青年打板式网球 两部长也跃跃欲试

帅罗与两名青少年进行板式网球友谊赛。（陈渊庄摄）

在离开礼堂之前，他和同样出席活动的马林百列集选区议员们和所有青少年拍了张大合照，之后便走出户外与两名青年进行了一场板式网球（padel）友谊赛。

板式网球是一项结合了网球、乒乓球、羽毛球和壁球的新兴运动。帅罗虽不是第一次接触板式网球，但并不在行，选择与青年打板式网球正是为了以身作则，鼓励年轻人勇于尝试新事物。

同时也是马林百列集选区议员的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生之后也兴致勃勃地与帅罗较量一番，玩得不亦乐乎。

活动结束，大伙儿一窝蜂地涌向正准备离开的帅罗，场面相当混乱。（陈渊庄摄）

活动结束后，大伙儿一窝蜂地涌向正准备离开的帅罗，场面相当混乱。

这是目前效力于沙特阿拉伯球队利雅得胜利（Al Nassr）的五届金球奖得主罗纳尔多此趟新加坡官方行程的第二站，同时也是最后一个活动。