日韩印球星进行羽球表演赛 孟理齐和前奥运冠军搭档

三位在羽坛极具盛名的国外双打球员星期六（6月3日）与我国总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士以及新加坡羽毛球总会副会长哈米德展开表演赛，我国头号男单骆建佑亮相见面会也吸引不少球迷合影。

新加坡公开赛（超级750赛）即将在下星期二（6日）开打，为了造势，Brave Sword羽毛球学院和我国羽总一起举办了活动，邀请已退役的远藤大由（日本）和柳延星（韩国），以及现役的印度尼西亚名将亨德拉参与。

当天在新达城会展中心601和602展厅一共进行三场活动，为五个国家（波兰、马来西亚、印尼、韩国、日本）的大使馆代表和本地球员搭档的对抗赛、球星见面会以及表演赛。

参加当天对抗赛的新加坡前球员和现役球员有黄循杰、黄梓良、黄光良、林明宏和许家维等人。我国羽将骆建佑因行程繁忙只亮相见面会。尽管如此，仍有大批球迷前来目睹他的英姿，与他合影和索取签名。

我国头号男单骆建佑（左）见到好友亨德拉开心寒暄。（特约陈福洲摄）

世界第四的骆建佑和前男双奥运冠军亨德拉私交甚好，在球迷排队要和亨德拉合照时，他说：“我也要跟他拍照。”

将满39岁的亨德拉是2008年北京奥运会男双（搭档马尔基斯）金牌得主，他和不同的搭档也赢得了四届世锦赛冠军，来临新加坡公开赛他也会参赛。他说：“现阶段我们在努力争取巴黎奥运会参赛资格，还不知道最后能不能参加。我现在还没有退役的计划，我想要和现在这个搭档（阿山）一起赢得奥运冠军。”

孟理齐博士（左一）与印尼名将亨德拉搭档，和韩国好手柳延星（白衣）还有Brave Sword羽毛球学院创办人罗博文（黑衣背向镜头）展开对决。（特约陈福洲摄）

58岁的孟理齐博士精力十足，他星期六一共打了七场比赛。下午2时至5时参加了对抗赛，在傍晚6时左右与目前世界第八的亨德拉搭档亮相表演赛，与远藤大由／阿尔伯特（我国前国家代表），柳延星／罗博文（Brave Sword羽毛球学院创办人）展开对决。

孟理齐博士说：“我很高兴能够参与今天这项活动，我想要向大家展现体育是没有界限的，它可以凝聚人心。这也是很好的机会让大家知道我们非常支持这样的活动。羽毛球是非常有趣的运动，也得到许多新加坡人的支持，我们也拥有像骆建佑这样的世界冠军。”

骆建佑、亨德拉、柳延星和远藤大由在现场与球迷们互动，孟理齐博士希望这样的活动可以激励年轻一代，推动他们成为最好的自己。