瑞典足坛常青树伊布拉希莫维奇退役

（米兰路透电）随着本赛季意甲联赛最后一轮星期天（6月4日）结束，效力于体育米兰（AC Milan）的瑞典常青树伊布拉莫维奇（Ibrahimovic）也正式宣布退役。

这名41岁的瑞典高中锋与体米的合同将在本月底到期，由于本季深受伤病困扰，因此没能获得续约，但伊布拉希莫维奇仍对体米充满感激，因为他们两次签下了伊布，并在他以为自己的欧洲顶尖联赛生涯已结束时，于2020年初再次把他带回意甲。

伊布从瑞典球队马尔默（Malmo）起家，之后效力过尤文图斯（Juventus）、国际米兰（Inter Milan）、巴塞罗那（Barcelona）、体米、巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）及曼联（Man Utd）等多家欧洲顶尖球会，并随队赢过大大小小的冠军。

在2018年离开曼联后，伊布一度转战美国职业大联盟，但2020年以自由身重返体米，之后因表现不俗而获得续约，可惜他本季因伤，为球队出场的时间实在太少，因此决定在本季末约满后正式挂靴。

他在体米最后一轮联赛以3比1击败维罗纳（Verona）后，对球迷感性说道：“我对足球说再见，但不是你们。在我初来乍到时，你们给了我快乐，第二次则给了我爱。我要感谢我的家人和那些跟我亲近的人对我的耐性。”

他还开玩笑说：“我也要感谢记者们的耐性。少了我，你们的工作应该会比较轻松。”

尤文赢球仍无缘欧洲联赛

有别于体米早已获得下赛季欧冠资格，尤文即使在收官战客场以一球战胜乌迪内（Udinese），仍无缘下季的欧洲联赛。

尤文本仗唯有在排名第五的亚特兰大（Atalanta）或第六的罗马（Roma）不胜的情况下获胜，才能晋级欧联赛，可惜亚特兰大和罗马都以胜利结束赛季，尤文下赛季只能踢欧洲协会联赛。