曼市中场罗德里：一定要通过欧冠大考

（曼彻斯特法新电）面对三冠伟业最后一门欧冠大考，曼市（Man City）中场罗德里（Rodri）相信，球队已经从过去的失败汲取经验，将能在来临对垒国际米兰（Inter Milan）的决赛，捧起球会史上首座欧洲冠军联赛奖杯。

夺下英超联赛，又在上周末击败同城对手“红魔”曼联（Man Utd）捧起足总杯奖杯后，曼市的三冠伟业只剩下欧冠待完成。他们将在本地时间6月11日（星期天）凌晨于土耳其首都伊斯坦布尔举行的决赛中发起最后冲击。

两年前，曼市也曾经闯入欧冠决赛，不过在葡萄牙的波尔图0比1败给英超同袍“蓝军”切尔西（Chelsea），与奖杯缘悭一面。上个赛季，他们则在半决赛遭西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）淘汰。不过这个赛季，曼市在半决赛以5比1的总比分大胜皇马，报了上赛季的一箭之仇。

罗德里说：“我想瓜迪奥拉说过，如果你无法赢得欧洲的比赛，那你就不能成为‘大，大’的球队。这是我们一定要通过的考试。

“我所能说的是，我们已经为又一场决赛做好准备。我希望大家能保持平常心和自信，在这场决赛发挥自己的最佳水平。”

哈兰德或成欧洲封王关键

自15年前阿布扎比财团买入曼市，并为球会提供大量资金后，曼市就一直努力朝欧冠奖杯奋斗。一年前，他们签下了挪威前锋哈兰德（Haaland）似乎为球队找到了最后一块拼图，这名年轻前锋在加入球队的首个赛季就攻入了52个进球。

罗德里说：“我相信过去的经验对我们有所帮助。另外，每年加入的新球员也给我们带来了极大的正面影响力。整体而言，我们是一个一起学习的团体，尝试改善每个环节，并每一次都竭尽所能。”