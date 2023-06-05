金廷辛杜展开卫冕战 首圈对手实力出色

在上届新加坡羽毛球公开赛夺冠的印度尼西亚男单金廷和印度名将辛杜本周将力求卫冕，不过他们的首圈对手也不是省油的灯，预计将是一场精彩较量。

世界排名第一的安赛龙因伤退出新加坡公开赛争夺，日本前世界冠军桃田贤斗也是因背部疼痛选择休战。在这样的情况下，男单局势就和马来西亚大师赛和泰国公开赛一样，呈现群雄逐鹿的局势。

排名世界第二的金廷卫冕之路布满荆棘，他首圈得与香港好手伍家朗展开较量，若顺利一路晋级，他的八强对手可能是李梓嘉（马来西亚）、翁泓阳（中国）或李诗沣（中国）。

世界第二的金廷今年最佳成绩是四强。（法新社）

金廷与辛杜今年状态低迷

金廷今年状态低迷，最佳成绩是印度公开赛四强，当时他败给泰国球员昆拉武特无缘决赛。他没有参加上周的泰国公开赛，但他在5月底的马来西亚大师赛不敌翁泓阳止步次圈。

女单方面，前世界冠军辛杜的卫冕前景也略微暗淡，她的首圈对手是前奥运冠军、西班牙名将卡罗琳娜·马林，这是她们继今年年初的马来西亚公开赛后再次交手。

由于状态持续低迷，辛杜的世界排名已滑落到第13位，她今年多次一轮游，输的对手很多世界排名都不如她。如此一来，世界第六的卡罗琳娜有望继续扩大两人交手记录的胜场，她目前以10胜五负占上风。

排在世界前列的顶尖女单都会前来我国，且看前四种子山口茜（日本）、安洗莹（韩国）、戴资颖（台湾）和陈雨菲（中国）谁能走到最远。

我国混双组合许永凯（左）和陈薇涵将亮相新加坡公开赛。（李冠卫摄）

新加坡公开赛属于超级750赛，不设资格赛，因此我国代表只能征战男单、女单、女双和混双。骆建佑男单首圈对垒香港球员李卓耀，杨佳敏女单首圈迎战中国球员张艺曼，女双金羽佳／黄嘉盈挑战印尼强档拉哈尤／西蒂，混双许永凯／陈薇涵的对手则是丹麦组合克里斯蒂安森／亚历山德拉。