亚细安残疾人运动会 孙锦光再创佳绩

第12届亚细安残疾人运动会星期一（6月5日）结束第二天赛事，我国泳手孙锦光再创佳绩，不仅夺冠还创下三项纪录。

继星期天（6月4日）在男子100米蛙泳SB13级赛事中夺冠并缔造大会纪录后，孙锦光星期一在男子50米蛙泳SB13级别赛事中再以33秒47的成绩斩获金牌，并创下大会、全国及个人最佳纪录。

孙锦光为自己又一次摘金感到惊讶和高兴，他在接受《联合早报》采访时说：“赢得一枚金牌已经很棒了，所以第二枚金牌对我来说意义更加重大。我想借此机会感谢所有在这段旅程中支持和帮助我的人，这感觉真的很棒。”

我国另一名选手黄智伟在同个项目中摘得银牌，成绩为33秒76，创个人最佳。

此外，曾㭏翔在男子50米蛙泳SB14级别比赛中以33秒89的成绩摘银，杜维崧在男子100米仰泳S7级别赛事中也以1分18秒23的成绩获得银牌，均创下全国和个人纪录。

梅嫣婷50米女子蝶泳赛夺银

女泳手方面，梅嫣婷在50米蝶泳S14级别赛事中以33秒06获得亚军，这同时也是全国纪录和个人最佳战绩。

本届亚细安残运会一共有12个大项，我国团队共派出25名健儿，出战田径、羽毛球、硬地滚球、举重、游泳和乒乓球六个项目。

我国目前以四金七银六铜在11个国家中排名第七，赛事将持续至6月9日。