法网复赛 西西帕斯硬碰阿尔卡拉斯

（巴黎综合电）世界首号阿尔卡拉斯（Alcaraz）、乔科维奇（Djokovic）与西西帕斯（Tsitsipas）顺利晋级法网公开赛男单复赛，其中西西帕斯将硬碰阿尔卡拉斯，乔科维奇将对垒卡恰诺夫（Khachanov）。

西班牙新星阿尔卡拉斯星期天（6月4日）晚以6比3、6比2和6比2战胜意大利选手穆塞蒂（Musetti），连续两年打进法网八强。他将在八强赛事中硬碰五号种子西西帕斯，后者以7比5、6比3和6比0轻取奥地利选手奥夫纳（Ofner）。

谈及与阿尔卡拉斯交手，西西帕斯形容，阿尔卡拉斯是一个在任何时候都能保持着高强度的人。“他非常亢奋，精力充沛，你可以在球场上看到这一点。”

“如今，他是所有选手求胜路上的最大阻力之一，而这也促使我们所有人要变得更强。”

稍早前，夺冠热门乔科维奇直落三盘，以6比3、6比2和6比2横扫秘鲁球员瓦利拉斯（Varillas），第17次跻身法网男单八强，比纳达尔多一次。

现年36岁的乔科维奇说：“我为所有的纪录感到骄傲，但这也意味着我不再年轻了。这是我在这里打出最高水平的网球赛，所以我很满意。”

他将在八强赛事中对阵11号种子卡恰诺夫，后者稍早前让一追三，以1比6、6比4、7比6（9比7）和6比1淘汰意大利选手索内戈（Sonego），连续三项大满贯晋级八强。

比较双方此前的交手记录，乔科维奇取得八胜一负。

另外两名男单复赛选手是挪威的赛会四号种子球员鲁德（Ruud），和丹麦选手鲁内（Rune）与阿根廷选手塞伦多洛（Cerundolo）之间的胜者。

女双组合因失误击中球童被取消资格

来自日本的加藤未唯和来自印度尼西亚的苏提亚迪组合稍早前在女双16强比赛中，因加藤未唯一个反拍不小心用球击中了一名球童的头后被取消资格，无缘八强。