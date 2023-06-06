猛禽助教格里芬出任公鹿主教练

（洛杉矶法新电）在上个月开除主教练布登霍尔泽（Budenholzer）后，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）本地时间星期二（6月6日）凌晨正式宣布委任阿德里安·格里芬（Adrian Griffin）为球队新帅。

现年48岁的格里芬过去五个赛季一直担任多伦多猛禽（Toronto Raptors）的助理教练。除了猛禽外，格里芬也曾在多支美国职业篮球（NBA）球队执教，不过职位都是助教，这次带领公鹿将是他首次担任NBA球队主教练。

据媒体报道，格里芬与公鹿签下一纸多年合约，年薪为400万美元（约539万新元）。媒体也爆料，公鹿主力球星“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）拒绝任何格里芬以外的主帅人选。

公鹿总经理霍斯特（Horst）说：“阿德里安是名广受尊敬的教练以及前球员，他将为球队带来卓越的领导才能与丰富的经验。

“他的冠军级教练履历、性格、篮球敏锐度以及与球员联系和培养球员的能力使他成为带领我们球队的理想选择。他赢得了这个机会。”

公鹿是本赛季的东岸冠军，58胜24负的战绩也是全联盟最佳，然而球队却在季后赛首轮被第八种子迈阿密热浪（Miami Heat）淘汰出局，这也导致了原主教练布登霍尔泽下课。

受委任为公鹿主教练后，格里芬发布声明说：“我感到非常的荣幸，我非常感激公鹿众人支持并任命我为球队主教练。

“公鹿是一支具备总冠军组织与能力的球队，我很激动能够与充满鲜明性格和天赋异禀的阵容共事。我很激动能够回到密尔沃基，我已经等不及开始了。”

公鹿是格里芬NBA执教生涯的起点，他曾在2008年担任斯科特·斯基尔斯（Scott Skiles）的助教。