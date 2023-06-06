场上踢入欧冠决赛 国米场外面临财务危机

（米兰综合电）在场上寻求球会历史上的第四个欧冠奖杯，国际米兰（Inter Milan）场外却面对债务问题。

国米此前因负债累累，不得不连续在转会市场出售球员，以获取直接收入。2021年夏季转会窗口，国米就曾将队中核心球员哈基米（Hakimi）和卢卡库（Lukaku），分别送至巴黎圣日耳曼（PSG）和切尔西（Chelsea），换取了超过1亿7000万欧元（约2亿4600万新元）的转会费。

该年，国米也从资产管理公司橡树资本（Oaktree Capital）贷款了2亿7500万欧元，利息为10%。球队今年需要解决这笔贷款问题，否则将可能被橡树资本收购。

国米前总经理保利洛上个月说，以这样的利息向橡树资本偿还债务，是不可持续的。

“（董事长）张朝阳既无法从中国输出资本，也无法用其他方法来偿还债务。他将别无选择，只能违约，把球队出售。”

早在2018年，埃利奥特基金（Elliott Management）就从中国商人李勇鸿手中收购了体育米兰（AC Milan）。当时埃利奥特基金为球队提供了一笔超过3亿欧元的贷款，而李勇鸿未能偿还。

上个赛季，国际米兰亏损1亿4000万欧元，一年前，因疫情而导致球场不对外开放，导致国际米兰亏损2亿4560万欧元。

对于国米来说，晋级本周末的欧冠决赛无疑是雪中送炭。不论赛果如何，球队都能够通过门票等方面的收入来偿还部分债务。据意大利媒体《FC Inter News》报道，顺利取得下赛季的欧冠资格能帮助球队获得至少1亿5000万欧元的收入，这将缓解“蓝黑军团”在今年夏窗转会市场上的压力。