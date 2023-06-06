与紫百合争欧协联桂冠 铁锤帮不夺冠主帅莫耶斯或下课

西哈姆已经43年未夺冠，刚率队保级的莫耶斯如能夺冠，相信将稳住自己的帅位。菲奥伦蒂那也将放眼22年来首冠。

英超球队“铁锤帮”西哈姆（West Ham）和意甲“紫百合”菲奥伦蒂那（Fiorentina）本地时间星期四（6月8日）凌晨3时将在欧洲协会联赛决赛争冠，两队都已几十年未夺冠，也希望借机拿下下赛季欧洲联赛资格。对西哈姆主帅莫耶斯（Moyes）来说，本场也将是他的帅位保卫战。

莫耶斯执教西哈姆三年多，过去两个赛季分别带领球队高居英超第六和第七位，但西哈姆在刚结束的赛季战绩下滑，最后以第14位保级成功。

根据英国《卫报》报道，他今年1月和4月两次面临被解雇的危机，但西哈姆分别在关键时刻战胜了埃弗顿（Everton）和富勒姆（Fulham），暂时为他“续命”，而这场欧协联决赛相信将很大程度上决定他在球队的前途。

莫耶斯：我无意离队

莫耶斯曾在4月底受访时表示自己无意离队，并已放眼下赛季。如果他能率队拿下43年来首座冠军，那球队想必没有让他离队的理由。他上星期五（2日）说：“我唯一的目标就是赢得比赛。除此之外，我没有任何进一步的打算。”

西哈姆上次夺冠是在1980年的英格兰足总杯，上次拿下欧洲冠军更是早在1965年，赢得目前已不复存在的欧洲优胜者杯冠军。

凑巧的是，本赛季在意甲联赛排名第八的菲奥伦蒂那则是1961年首届欧洲优胜者杯得主。他们上次夺得锦标，则是在2001年的意大利杯。

意大利杯落败后 紫百合再迎夺冠良机

菲奥伦蒂那巴西前锋卡布拉尔本赛季一共攻入17球，是球队首席射脚。（路透社）

紫百合今年本来有望争取杯赛双冠，不过他们在两周前的意大利杯决赛1比2不敌国际米兰（Inter Milan），这次希望透过欧协联打破冠军荒，并拿下晋级下赛季欧洲联赛小组赛资格。西哈姆也希望连续三个赛季参加欧战赛事。

欧协联是欧洲足联的第三级别足球赛事，在上赛季首次推出，并由同样来自意大利的罗马（Roma）夺冠。

菲奥伦蒂那自然也盼望让这座奖杯连续两年留在意大利。他们在下半赛季表现出色，最后15轮联赛取得九胜四平两负的佳绩。主教练伊达利亚诺（Italiano）说，在经历了一个非凡的赛季后，球队希望能“锦上添花”。

西哈姆虽然在联赛磕磕绊绊，但在欧协联则势如破竹。他们从资格赛到决赛前共踢了14场比赛，除了在八强首回合被比利时球队根特（Gent）逼平外，其余13场取得全胜。

英意球队争冠首炮捷克打响 两队三球员“回家”

西哈姆球员绍切克（中）和曹法尔（右）将回到前球队主场作战，左为博文。（路透社）

这场比赛将在捷克劲旅布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）的主场伊甸园体育场举行。布拉格斯拉维亚也是两队三位捷克球员——西哈姆的绍切克（Soucek）和曹法尔（Coufal）及菲奥伦蒂那的巴拉克（Barak）到国外踢球前所效力的球队，因此对他们别具意义。

绍切克和队友博文（Bowen）都把决赛比喻为他们职业生涯最重大的赛事。绍切克也说：“这既是决赛，又在家举行，这是一个战胜一切的组合……这就像童话故事一样。”

值得一提的是，这将是本周两场英意球队争冠戏码的首场比赛。之前赢得意大利超级杯的国际米兰也闯入了这个星期天（6月11日）凌晨的欧冠决赛，他们将对垒英超和英足总杯冠军曼市（Manchester City），胜者将成为本赛季三冠王。