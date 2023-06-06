赢首局被逆转 我国混双止步新加坡公开赛首圈

尽管1比2落败遭淘汰，但在主场观众的助威声中，我国羽毛球混双档许永凯／陈薇涵面对丹麦强敌克里斯蒂安森／亚历山德拉首次赢下一局。

在新加坡室内体育场主场观众助威下，我国羽毛球混双夫妻档许永凯/陈薇涵星期二（6月6日）面对丹麦强敌马蒂亚斯·克里斯蒂安森／亚历山德拉·博尔取得突破。他们在先胜一局的情况下连输两局，总比数1比2落败。许永凯／陈薇涵止步新加坡公开赛32强。

许永凯／陈薇涵世界排名第25，克里斯蒂安森／亚历山德拉世界排名第13。虽然世界排名相差不算大，但面对这对丹麦组合，许永凯／陈薇涵之前的战绩是四战全败，并且四场都是0比2落败，没有赢过一局。

这场比赛是在新加坡公开赛首日举行，虽然是一个工作日，但仍有约3500名羽球迷在现场观战。本次在主场作战，许永凯和陈薇涵在第一局就紧紧咬住比数，但到了后段仍17比19落后，对方距离获胜只差两分。

助威声中逆转胜出首局

就在这时，主场观众给了两人最大助力，在“新加坡加油”“新加坡坚持下去”的助威声中，许永凯/陈薇涵放下包袱，越打越勇，连续扣杀、连续得分。在双方各得一分后，丹麦组合20比18拿到局点，但夫妻档之后连续得到四分，22比20逆转拿下第一局。

陈薇涵赛后对《联合早报》说：“主场观众的支持对我们是很大的鼓励。我相信这是我们赢下第一局的其中一个重要原因。面对这对丹麦组合，我们已经输了三、四次了。如果没有记错的话，之前我们没有赢过一局，这是第一次。从积极的方面来说，面对这对组合，我们这次算是取得了突破。我们感谢朋友们和主场观众们的支持。”

不过之后的两局比赛中，许永凯/陈薇涵都是在中段被对手拉开差距，连续两个13比21败北，没能取得对阵克里斯蒂安森/亚历山德拉的首场胜利。

陈薇涵说：“我觉得在第二局一开始的时候，我们没能延续第一局的强势，没能建立起优势，之后我们的对手找到了感觉，我们的节奏也乱了。在后面两局追分真的很难，所以输了球。”

两人的下一场比赛是下周的印度尼西亚公开赛。许永凯说：“总的来说，我们这场打得还行，只是每场比赛只有一个赢家。他们打得很好，很快从第一局的阴影中走出来，对球的掌握也比我们好。我们要做的是更好掌握比赛，掌握住比数领先的机会。”

男双头号种子遭一轮游

印尼男双组合阿尔法安（躺下者）和阿利安托（右）遭遇一轮游。（李冠卫摄）

星期二是2023年新加坡羽毛球公开赛的第一个比赛日。首日比赛中最大冷门是男双头号种子、曾两度赢得世锦赛铜牌的印度尼西亚组合法贾·阿尔法安／里安·阿利安托15比21、18比21连输两局，不敌世界排名第18的英国组合本·莱恩／肖恩·文迪，遭淘汰出局。

此外在男单赛中，中国名将石宇奇以21比19、21比12战胜名列六号种子的印尼名将佐纳丹。2016年里约奥运会冠军、西班牙女单名将马林·卡洛琳娜走出伤病阴霾，她以2比1战胜世界排名第19的丹麦女将莱恩·霍尔马克·杰克斯菲德。

新加坡公开赛星期三继续进行，我国男单骆建佑、女单杨佳敏以及女双黄嘉盈／金羽佳都会在星期三登场。