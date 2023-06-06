再添一金一银 孙锦光亚细安残运会创五纪录

第12届亚细安残疾人运动会星期二（6月6日）结束第三天赛事，我国泳手孙锦光再添一金一银，同时还缔造五项纪录。

18岁的孙锦光星期二在男子100米自由泳S13级别赛事中游出59秒72成绩摘金，并创下大会、全国及个人最佳三大纪录。同时他也在男子100米仰泳S13级别项目中摘银，创全国及个人最佳纪录，成绩为1分10秒12。

除了孙锦光本人发挥出色，姐姐孙锦雯也同样在赛场上传回捷报。在女子100米蝶泳S13级别赛事中，25岁的孙锦雯以1分22秒41成绩摘金。

上届赛事，孙锦光带回一金两银的战绩，本届赛事进行至今才过了三天，孙锦光已取得三金一银的佳绩。

他说：“我觉得我能赢得这些金牌，大多是靠运气，并不是完全依靠自己的努力。但话又说回来，我愿意相信在过去的一年里，作为一名游泳运动员，我取得了显著的成长和进步。”

我国另一选手黄智伟在男子100米自由泳S13级别赛事中游出1分00秒13成绩摘银。

其他选手方面，本届赛事我国年龄最小的参赛选手汤静璇（15岁）在女子200米混合泳SM10级别的比赛中游出3分50秒12的成绩，摘得铜牌，并创下全国和个人最佳两项纪录。

梅嫣婷在女子200米混合泳SM14级别比赛中取得2分53秒65，赢得铜牌的同时，也创下全国和个人最佳两项纪录。

在地板滚球BC1级别赛事中，我国选手陈仪婷以1比3不敌泰国选手萨塔楠，惜获银牌。卓思妮在BC3级别赛事中2比9不敌泰国选手拉达曼妮，收获铜牌。