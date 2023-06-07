法网四强强强对决 20岁阿尔卡拉斯将对阵乔天王

（巴黎路透电）赛会头号种子、西班牙天才小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）在星期二（6月6日）的法国网球公开赛男单复赛中以6比2、6比1、7比6（7比5）力挫赛会五号种子、希腊好手西西帕斯（Tsitsipas）。他将在半决赛中与塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）争夺决赛权。

年仅20岁的阿尔卡拉斯在去年美网赢得他的职业生涯首个大满贯冠军后，世界排名便升到了第一位。

由于受伤无缘今年初的澳网，因此这是阿尔卡拉斯首次以头号种子的身份亮相大满贯赛。

本场对垒西西帕斯，阿尔卡拉斯首两盘表现得极为出色，尽管第三盘他在5比2领先时被西西帕斯连扳三局追平比分，比赛拖入抢七，但这名西班牙小将最终还是以7比5获胜。

整场比赛仅用时两小时12分钟，这也是阿尔卡拉斯连续第五次战胜西西帕斯。

阿尔卡拉斯：要成为最好就要击败最好

谈到半决赛对阵前世界第一的乔科维奇，阿尔卡拉斯认为，这是大家都想看的一场对决，而他本身也非常期待。

他说：“如果你想成为最好的，你就得击败最好的，而他（乔科维奇）正是世界上最好的球员之一。”

乔科维奇曾在2007年缔造法网历来最年轻男单四强球员纪录，但这项纪录现已被阿尔卡拉斯给打破了。

倘若阿尔卡拉斯能在决赛中击败乔科维奇，相信他赢得第二座大满贯冠军的机会应该很大，但若获胜的是乔科维奇，那后者将有望超越纳达尔（Nadal），以23个大满贯冠军成为男网史上最伟大的球员。

乔科维奇在较早前的复赛中以4比6、7比6（7比0）、6比2、6比4逆转淘汰俄罗斯选手卡恰诺夫（Khachanov）。

白罗斯好手阿丽娜宣布反战立场

女单方面，白罗斯球员阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）则以两个6比4击败了乌克兰球员伊莉娜·斯维托莉娜（Elina Svitolina）。在晋级半决赛后，阿丽娜宣布反战立场，并直言此刻的她不支持白罗斯总统卢卡申科。

阿丽娜此前因被逼问对俄乌战争的立场而两次缺席记者会，这名目前正处于事业巅峰的白罗斯球员将在半决赛中对垒捷克选手卡洛琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。