高球美巡赛欧巡赛和LIV合并止纷争

商场没有永远的敌人，LIV和PGA将过往恩怨一笔勾销，宣布合并，沙特阿拉伯的“钞能力”再显威力。

高尔夫球界星期二（6月6日）晚上传来震撼弹，美国职业高尔夫球巡回赛（PGA）、欧洲高球DP巡回赛和由沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）撑腰的新贵LIV高尔夫联赛宣布合并，结束两年的纷争。三方将成立一个新的营利性实体，并将得到PIF作为独家投资方注资。

PIF在2021年成立的LIV，对历史悠久的美巡赛和欧巡赛带来前所未有的冲击。前者所祭出的银弹攻势吸引不少世界级选手跳槽，并引发多宗诉讼。此外，加盟LIV的球员也被禁止参加美巡赛和欧巡赛。

PGA在官网所发布的文告透露，三方合并后将一致同意结束所有仍在进行的诉讼。他们也将制定一个公平客观的程序，让有意在本赛季结束后重新加入美巡赛或欧巡赛会员的选手提出申请。

PIF独家投资拥优先购买权 成合并协议赢家

亚希尔是沙特阿拉伯公共投资基金的管理人，他也是英超球队纽卡斯尔的主席。（法新社）

合并文告中也提到，PIF将在初始阶段成为新实体的独家投资方，并对任何可能投资于新实体、美巡赛、LIV赛和欧巡赛的资金享有优先购买权。美巡赛将任命董事会的多数成员，并在合并后的实体中拥有多数投票权。

沙特阿拉伯公共投资基金是代表沙特政府的主权财富基金，由沙特王储萨勒曼担任主席。PIF总资产至少有6200亿美元（约8356亿新元），他们也收购了英超球队纽卡斯尔（Newcastle）。如今在这场“高球内战”中，PIF和LIV可说是赢家。

PIF也刚在星期一（5日）收购了四支沙特足球队的75%股权。这四队分别是本赛季超级联赛前三得主——前皇家马德里（Real Madrid）球星本泽马（Benzema）刚加盟的吉达队（Al-Ittihad）、罗纳尔多（C.Ronaldo）效力的利雅得胜利（Al-Nassr）、正追逐梅西（Messi）的希拉尔（Al-Hilal）和第二级别甲组联赛的冠军阿赫利（Al-Ahly）。

据报道，PIF准备投入数十亿美元发展这个和PGA及欧巡赛合并后成立、尚未命名的新实体。PIF管理人亚希尔将担任主席，他同时也是纽卡斯尔的主席。PGA总裁莫纳汉则担任首席执行官。

留守PGA球员感背叛 要PGA总裁辞职

莫纳汉此前一直是LIV联赛的批评者，如今态度大转弯让不少效忠于PGA的球员感到背叛。包括知名球星老虎伍兹（Woods）和麦克罗伊（McIlroy）在内的PGA球员，据悉在过去七周的谈判过程中都被蒙在鼓里。

莫纳汉曾是LIV坚定的抨击者，但PGA和LIV突然宣布合并的消息，引起不少PGA球员的不满。（法新社）

目前不少PGA球员都在多伦多准备加拿大公开赛，一些球员星期二在会议中向莫纳汉表达不满，甚至要求他辞职。美国球员瓦格纳（Wagner）受访时说，莫纳汉前来传达消息时，会议室里充满怒气。有球员要求更换美巡赛领导层，其他同仁也数次起立鼓掌。

“我认为（会议上）最震撼的时刻是有球员提到莫纳汉去年在明尼苏达举行的3M公开赛上说：‘只要我还是美巡赛的总裁，拿过LIV钱的选手就永远无法再参加美巡赛。’这似乎是走了很多回头路。”

莫纳汉：认同批评但情况已变

对于球员们的指责，莫纳汉受访时说：“我知道人们会说我是伪君子。无论我说什么，我都是根据我当时掌握的信息说的，我说的话（指禁止LIV选手参赛）是基于那些试图参加美巡赛和我们球员竞争的人说的。我接受这些批评，但情况确实在变化。我认为从宏观上看，从这个角度看，这就是让我们走到这一步的原因。”

莫纳汉说，目前他们所签订的只是框架协议，即还没有具体细则的协议。他也尚未完全了解LIV的运作模式，他期待下来和包括伍兹和麦克罗伊在内的所有PGA球员进行讨论。

伍兹去年拒绝了LIV的天价报价，留守PGA。（法新社）

对效忠于PGA的球员来说，他们可谓是这宗惊天合并交易的输家。据报道，伍兹去年拒绝了LIV高达7亿至8亿美元的报价；麦克罗伊也拒绝了4亿英镑的邀约，留守PGA，但如今PGA和LIV合并，PGA选手可谓不知不觉中向LIV“妥协”。

跳槽加盟LIV的迈克尔森（Mickelson，签约金2亿美元）、科普卡（Koepka，签约金1.5亿美元）等名将，未来相信能如常参加各大比赛，成为大赢家。他们及向来支持LIV的美国前总统特朗普也在社交媒体上对合并的决定表示欢迎。

合并结束了高球界两年来的分裂，盼在未来能协助高尔夫球往更好的方向发展，PGA也将有更多资金，但沙特的“钞能力”或会逐渐渗透向来由美国主导的高球运动。由于消息来的突然，合并后的比赛项目和形式目前都未定，4月底首次来到新加坡举办的LIV高球赛未来将如何进行，也暂无定案。