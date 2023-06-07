亚细安残运会杜维崧一日获两金 男子铅球夺金

我国泳手杜维崧在星期三（6月7日）第12届亚细安残疾人运动会的第五天一日收获两金，男子铅球也有金牌入账。

现年24岁的杜维崧在男子50米蝶泳S7级赛事中以30秒78夺冠后，再于男子50米自由泳S7级赛事中以29秒22的成绩，从12名选手中脱颖而出，这两项成绩都打破了大会纪录。

随着这两个项目结束，杜维崧在本届亚细安残运会的征程也宣告一段落。这名在2018年亚洲残疾人运动会上勇夺两金的我国选手在柬埔寨一共参加五个项目，其中三项拿下金牌。

在50米蝶泳和50米自由泳S7级赛事夺冠之前，他也在星期天（4日）的100米自由泳S7级赛事中夺魁，同时也刷新大会纪录。

在另外两个项目——100米仰泳和400米自由泳S7级赛事中，他则双双收下银牌，并在100米仰泳以1分18秒23创全国纪录和个人最佳成绩。

杜维崧在出发前告诉《联合早报》，他希望在本届亚细安残运会赢得所有参加项目的金牌。虽未能如愿以偿，但他还是很高兴能在缺席了上届赛事后回归，并认为自己在柬埔寨的表现为今年的其它比赛树立了标杆。

杜维崧还将于10月参加在杭州举行的亚洲残疾人运动会，他希望届时能超越2018年在印度尼西亚取得的二金一铜成绩。

田径队贡献一金一银

星期四（6月8日）是亚细安残运会游泳赛的最后一天，我国将有六名泳手参加五个项目。

除了泳池之外，我国在田径场上也传来佳音，曾参加过两届残奥会的迪罗伊在男子F40/41级铅球决赛中以9米17夺冠；洪凯明则在男子200米短跑T13级赛事中摘下银牌。