骆建佑杨佳敏晋级新加坡公开赛次圈　

新加坡球员星期三总共进行了三场比赛，男单骆建佑和女单杨佳敏战胜对手获得晋级资格，女双金羽佳／黄嘉盈遗憾不敌上届冠军，止步首圈。

新加坡羽毛球公开赛（超级750赛）星期三（6月7日）进行首圈赛事，我国头号男女单打骆建佑和杨佳敏取得开门红，皆直落两局战胜对手，晋级次圈。

骆建佑以两个21比19打败香港的李卓耀，杨佳敏则以21比18、21比14战胜中国女将张艺曼。

世界第五的骆建佑与李卓耀的交手记录并不占优势，他从2018年至2022年连输三场，直到今年4月在亚洲锦标赛才取得对李卓耀的首胜。此役再度交手，面对世界第14的进攻型球员李卓耀，骆建佑遭遇到艰难挑战，首局被追了几个局点，次局也一度12比17落后。

不过，骆建佑在关键分上处理得更好，最终拿下胜利。他赛后受访时说，比赛的关键是球员在网前的表现。

“我认为关键是网前，因为这里的风很大，球速也很快，我们两人都是进攻型球员。（和他交手）并没有改变我的战术，就只是在每一分保持专注。”

骆建佑在新加坡公开赛的最好成绩是去年缔造的四强，他星期四（8日）的对手是法国球员克里斯托·波波夫。

杨佳敏（白衣）对垒张艺曼表现出色，落后时也不慌不忙追分。（白艳琳摄）

杨佳敏实现反超 直落两局闯次圈

女单方面，世界第29的杨佳敏发挥神勇，在局分落后的情况下均实现反超，直落两局打败中国球员张艺曼闯入次圈。

在这场比赛中，杨佳敏首局逆风作战，一开始有些不适应，调整过来后以21比18先下一城。次局，世界第17的张艺曼以7比3领先，不过杨佳敏一分一分回追，追至7比7后打出8比2的得分潮，将局势扭转过来，并以21比14胜出。

杨佳敏的下一圈对手是今年在巡回赛表现非常出色的韩国女将安洗莹，后者以21比16、21比16打败同袍金佳恩。世界第二的安洗莹在本赛季参加的七站比赛中，全都打进决赛，其中四次夺冠。

杨佳敏说：“我和她之前交手过，明天我会全力以赴，希望我可以延续这个势头打出好成绩。”

在主场作战，新加坡球员收获的加油声比任何时候的巡回赛还要多，他们对此感到非常感激。没能拿下比赛晋级让我国女双金羽佳／黄嘉盈感到特别失望，她们希望明年可以做得更好。

没能拿下胜利让金羽佳（左）和黄嘉盈有些失望。（白艳琳摄）

金羽佳／黄嘉盈止步首圈

金羽佳／黄嘉盈挑战上届赛会冠军、世界第五的印度尼西亚强档拉哈尤／西蒂，最终以21比15、19比21、15比21止步首圈。

在这场比赛中，世界第21的金羽佳／黄嘉盈给予拉哈尤／西蒂顽强抵抗，但双方实力还是有一些差距，激战三局后还是败下阵来。这是她们在世界羽联巡回赛的第二次交手，对比去年的新加坡公开赛，我国组合进步许多，当时她们9比21、8比21落败。

打得比去年好，金羽佳说：“我觉得跟去年相比会比较满意，但我们还是有很多的不足，还有很多问题须要解决，不能太满足。在关键分的处理上希望可以做得更好。”

拉哈尤／西蒂的下一圈对手是日本组合岩永铃／中西贵映，后者较早时收获马来西亚组合陈康乐／蒂娜的退赛礼晋级。

有兴趣观看比赛的读者可前往ticketmaster购票到场或在SPOTV频道观看。