3比1击败阿根廷黑马 兹维列夫再闯法网四强　

（巴黎综合电）坐着轮椅因伤退出2022年法国网球公开赛后，德国好手兹维列夫今年强势回归，他星期三（6月7日）在男单复赛以3比1淘汰阿根廷黑马埃切韦里，连续三届闯入半决赛。

26岁的兹维列夫去年四强在对阵“西班牙天王”纳达尔时脚踝受伤不得不退赛，之后他接受了手术，远离赛场一段时间。来到本赛季第二个大满贯赛事，兹维列夫向着冠军前进，以6比4、3比6、6比3、6比4打败埃切韦里。

谈到2022年赛季，兹维列夫赛后受访时说：“这是我人生中最艰难的一年。我全心全意地热爱网球，但一年前我失去了这份爱。我很高兴能回来。”

目前世界排名第27的兹维列夫在法网最好的成绩是四强，他在2021年至2023年都闯进半决赛，盼能刷新个人最好成绩。他接下来的对手是上届亚军、来自挪威的鲁德，后者星期四（8日）在北欧大战中以6比1、6比2、3比6、6比3再次战胜丹麦新星鲁内。

谈到这场较量，世界第四的鲁德说：“希望这会是一场有趣的比赛，能看到萨沙（兹维列夫）回来真是太棒了。对他和我来说，这都是我们今年最好的成绩，我们会试着享受比赛。

“对兹维列夫来说，那是艰难的一年，但他已经回来了，回到了半决赛。今年一开始对我来说也不是很好，所以能在这里取得好成绩真是太棒了。”

另一场半决赛会在前世界第一乔科维奇和现世界第一阿尔卡拉斯之间展开。

巴西女将比阿特丽斯逆转晋级半决赛

女单方面，七号种子昂斯·加博尔意外输球，无缘晋级四强，她以6比3、6比7（5比7）、1比6被14号种子、巴西女将比阿特丽斯·玛雅逆转。

如此一来，比阿特丽斯成为自1968年以来，第一位打进大满贯半决赛的巴西女子球员。

她说：“网球就像马拉松，这不是100米比赛。我认为我的其中一个好品质就是会等待，我很有耐心，我从不放弃。我知道我的水平很高，所以我等待时机。”

比阿特丽斯下一圈将与上届冠军兼世界第一的伊加·斯瓦泰克争夺决赛资格。