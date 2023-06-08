梅西决定加盟迈阿密国际 皇马收购贝林厄姆

（洛杉矶综合电）阿根廷球星梅西（Messi）决定远走美国，加盟由英格兰“万人迷”贝克汉姆（Beckham）拥有的美国职业大联盟迈阿密国际（Inter Miami）。另外，皇家马德里（Real Madrid）也确定从多特蒙德（Dortmund）签下英格兰天才中场贝林厄姆（Bellingham）。

在6月底年满36岁的梅西在上星期天（6月4日）为巴黎圣日耳曼（PSG）踢完最后一场联赛后，两年合约届满离队，并于星期三（7日）亲口证实他的下一站将是美国。

他在访问中说：“我还没有完全百分百加盟，还少了一些东西，但我们已经决定前进。如果加盟巴塞罗那不成，我将离开欧洲，远离镁光灯，为我的家人多着想。”

梅西：想回巴塞但不想再经历离队噩梦

在这之前，回到一手栽培他的西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）效力也是梅西的其中一个选择，但巴塞由于受到西甲财政公平竞争原则的限制，要重签梅西有难度。

梅西说虽然他想回到巴塞，但他不想再经历类似于两年前的离队风波、把自己的未来交由别人决定的情况。当时巴塞因财务问题没有符合西甲联盟规定的薪资空间，在拖延许久后双方续约失败，梅西最终以自由身落户巴黎圣日耳曼。

梅西说，他的确收到巴塞罗那和其他欧洲球队的邀请，他不想加盟巴塞以外的其他欧洲球队，但巴塞仍面临类似问题。梅西说：“虽然我听他们说西甲已批准了一切，让我回归，但还是缺少了很多东西。我听说他们需要出售球员或降低球员的薪水，事实是我不想再经历这些了。”

梅西也拒绝了沙特阿拉伯豪门希拉尔（Al-Hilal）的邀约，他说不是为了钱而选择下家。

内马尔自荐降薪回巴塞

迈阿密国际的门票价格随着消息飙高。据报，他的首场比赛可能会是7月21日和墨西哥球队蓝十字（Cruz Azul）的联赛杯赛事。截至星期四（8日）傍晚5时，这场比赛最便宜的门票价格在售票网站Tick Pick上已经被炒高至684美元（约921新元），比消息前的29美元票价高出23倍。

皇家马德里确认将以1亿零300万欧元，从多特蒙德收购英格兰19岁的天才中场贝林厄姆，成为皇马史上第二贵球员。（法新社档案照片）

虽然梅西无缘回到巴塞罗那，但另一位同样曾效力过巴塞的巴黎圣日耳曼球星内马尔，据报自荐愿意降薪加盟巴塞。英超的切尔西（Chelsea）也准备对内马尔进行报价。

在一众球星的转会传闻不断之际，皇家马德里在星期三（7日）确认将以1亿零300万欧元，从多特蒙德收购英格兰19岁的天才中场贝林厄姆，成为皇马史上第二贵球员，仅次于阿扎尔（Hazard）的1亿1500万欧元转会费。