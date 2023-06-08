骆建佑杨佳敏止步次圈 我国代表结束新加坡公开赛征程

我国头号男女单打骆建佑和杨佳敏星期四（6月8日）止步新加坡羽毛球公开赛次圈，他们在采访区难掩失落，不过不会视主场压力为借口。

骆建佑和杨佳敏在一号场地进行比赛，前者10比21、21比23不敌法国球员克里斯托·波波夫，后者12比21、11比21败给韩国名将安洗莹。

这是世界第五的骆建佑和世界第35的波波夫首次在世界羽联巡回赛交手，他说：“非常失望，我可能在第一局比赛给了克里斯托很多信心，虽然我试着去反抗，但这还不够。我须要回去思考和分析哪里出了问题。”

骆建佑：主场是压力也是动力

骆建佑也说，主场有压力，但同时也是种动力。

在这场比赛中，波波夫的防守犹如铜墙铁壁，骆建佑并不能靠杀球得分。次局，两人的比分交替上升，骆建佑一度以9比7、16比14领先，但越战越勇的波波夫打得非常顽强，第二局以23比21完成逆转并获得晋级资格。

比赛结束后，骆建佑（左）与波波夫在网前握手。（白艳琳摄）

首闯超级750等级赛事复赛 波波夫：巡回赛最佳赛绩

这是波波夫职业生涯首次闯入超级750等级赛事复赛，他说：“我对我的表现感到很满意，这是我目前最好的巡回赛成绩。这是骆建佑的主场，相信他可能也感到压力，所以犯了一些失误。

“这是我第一次和他交手，所以我没有去布置什么战术。今天的比赛没打很多回合，羽毛球有点难控制，我尽量在回合中寻找机会得分。”

波波夫下一场比赛的对手是世界第三的昆拉武特，后者较早时以21比18、22比24、21比13打败马来西亚的黄智勇。

年仅21岁的波波夫有个叫托马·波波夫的哥哥，兄弟俩常常同时征战单打和双打，只是都没有取得特别出色的成绩。

韩国安洗莹战术压制杨佳敏 直落两局胜出

再次不敌强敌安洗莹，新加坡头号女单杨佳敏止步次圈。（白艳琳摄）

女单方面，世界第二的安洗莹在战术上压制我国女将杨佳敏，直落两局胜出的同时也将交手记录改写至六胜一负。

安洗莹本赛季状态神勇，在今年七站巡回赛全部打入决赛，并获得其中四站的冠军。此役，奔着冠军而来的她在控制风向和战术上有备而来，用时32分钟取得复赛资格。

杨佳敏说：“她试图限制我的杀球机会，所以我总是承受着前后跑动的压力，这是我觉得我之后必须要改进的。

“我今天从观众的欢呼声获得很多正能量，尽管我在落后中我还是能听到加油声，这的确非常鼓舞我。希望我下次能以更强大的姿态回归。”

星期四爆出不少冷门，多个种子球员已被淘汰。除了四号种子骆建佑，男单五号种子周天成（台湾）、女单六号和七号种子卡罗琳娜·马林（西班牙）和拉查诺（泰国）也出局了。

我国羽队下周征战印尼公开赛

我国羽队已结束新加坡公开赛征程，他们的下一场比赛是下周二（13日）开打的印度尼西亚公开赛（超级1000赛），骆建佑首圈迎战东道主球员奇科，杨佳敏的对手则是来自日本的前世界冠军奥原希望。