我国477人参加亚运会历来最多 苏睿勇无缘亚运

在126位健儿上诉获批后，新加坡将派出历来最大规模的477位选手阵容参加今年9月在杭州举行的第19届亚洲运动会。但5月在柬埔寨东南亚运动会重新代表我国出战的长跑好手苏睿勇，依旧因为“行为问题”无缘亚运会。

新加坡全国奥理会星期四（6月8日）发文告指出，由黄思绵领导的运动会上诉委员会在星期三（7日）会面，讨论各总会所提交的上诉申请。

其中，31岁的长跑健将苏睿勇的上诉再次被拒。此前因一系列争议言论与行为而错过了两届东运会的他，在数次道歉及重申想再次为国参赛后，获准参加5月的柬埔寨东运会，并在男子1万米为我国摘下银牌，还打破了全国纪录。

奥理会：苏睿勇未能履行承诺 仍发表贬低和嘲弄言论

奥理会发言人在文告中指出，上诉委员会认为苏睿勇在参加柬埔寨东运会后的一些场合，未能履行他向奥理会作出的承诺。

“特别是苏睿勇继续公开地对他人发表贬低和嘲弄的言论。这种行为与他的道歉不相称，并破坏了他承诺避免在社交媒体上发布有争议内容的诚意，使他以更具建设性、成熟和专业方式行事的保证变得空洞。

“遗憾的是，尽管为支持和让他恢复参赛做出了努力，但委员会对他为了拿到亚运会参赛资格的改变并不满意。”至于是什么言论令苏睿勇无缘参赛，文告并没有多加解释。

田总：将向奥理会了解

田总发言人说，除了苏睿勇，也有部分田径选手的亚运会申请不获批，令他们感到失望。对于这些选手的上诉及奥理会有关苏睿勇的文告，他们过后将向奥理会了解详情。苏睿勇早前已达到男子1万米和马拉松的入围时间标准，不过由于苏睿勇已许久未跑马拉松，田总最后为苏睿勇提交的是男子1万米和5000米的申请。苏睿勇本人则没有对此进行回应。

受疫情影响，原定去年举办的杭州亚运会从延期到今年9月23日至10月8日举行。赛事设有40个大项目，共颁发482面金牌。在去年4月18日所公布的首轮名单中，我国共派出29个大项目的382位健儿出征杭州亚运会，已是历来最多。

经过了一年，原定出征亚运会的我国健儿中有31人因故退出，另126位健儿上诉获批，我国代表团因此进一步壮大，比我国在2018年印度尼西亚亚运会的此前最大团队（265人）还多出超过200位选手。