126健儿获准参加亚运会 多个项目首次有我国选手参与

我国126位健儿上诉获批，搭上今年9月的杭州亚运会列车，使得我国将派出历来最大规模的477位选手，参加亚运会40个大项中的32个。这比去年公布的首轮名单多出三个大项目，众多项目首次有我国选手参赛。

在新加坡全国奥理会星期四（6月8日）公布的名单中，原本没有获得参赛资格的男女钩球队、跆拳道（三人）和摔跤（三人）项目都将有我国选手参与。这是我国历来首次有摔跤选手参加亚运会，参赛选手中包括在5月柬埔寨东南亚运动会上为我国赢得历来首面摔跤金牌的罗煜。跆拳道也是自2010年后，再有选手参赛。

洪晨翔马哈比尔等人得以参赛

洪晨翔在5月为我国赢得自1967年以来首面男子110米跨栏东运会金牌。（李冠卫摄）

今年屡破纪录的我国女飞人珊蒂除了200米短跑外，也获开绿灯参加100米短跑。在东运会和泰国选手纳塔彭并列赢得男子110米跨栏金牌的洪晨翔，同样拿到亚运会参赛资格。但他们的同僚、我国长跑好手苏睿勇，再次因为行为问题落选。

去年异军突起的我国羽毛球女双金羽佳／黄嘉盈也获得参赛资格。我国泳队新锐马哈比尔在首次参加东运会摘下两金三银后，也成功取得男子50米、100米和200米蛙泳资格，同时也被列入接力赛候选名单中。

另外，男子棒球队同样首次获得亚运会参赛资格。我国武术队也有多六位套路选手加入，和去年取得资格的四位选手争夺七个参赛资格。

同属智力项目的电子竞技、围棋和象棋都有多位选手上诉成功。首次成为亚运会正式项目的电子竞技将有六位选手参加两个项目。我国也首次派出选手参加围棋比赛，五人将参加男子团体赛，一人将参加男子个人赛。

象棋队再有三人参赛

象棋队此前只有女将吴兰香一人拿到亚运会资格。但在东运会夺下两金一银两铜的优秀成绩后，再有三位选手吴宗翰、陈茗芳和刘亿豪可参赛。

吴宗翰（左）此前在东运会和刘亿豪拿下男子团体超快棋赛金牌。两人将在亚运会象棋混合团体赛和吴兰香或陈茗芳联手参赛。（李冠卫摄）

在5月的东运会取得一金一银的吴宗翰说：“因为亚运会延期一年举行，所有比赛在2022年回归，所以我有机会参加更多比赛，并争取到好成绩上诉，很开心可以获选。我认为我们在东运会的成绩想必有帮助，但去年我参加了数项全球性比赛，取得了前两名，这可能是我获选的更重要因素。”

吴宗翰12年前参加过广州亚运会，并取得男子个人赛第九名。他说：“和那时相比，我实力更强了，但现在的对手也更强。不过我有信心将全力以赴，取得好成绩。”