背伤困扰 我国27岁乒乓女将林叶挂拍

现年27岁的我国乒乓球女将林叶因受到背部伤势的困扰，星期五（6月9日）正式宣布结束自己长达10年的国家队职业生涯。

林叶在新加披乒乓总会发布的文告中说：“今天，我结束了人生的一个篇章，告别这项我深爱着的运动，它让我成为现在的自己。虽然背部伤势迫使我退役，但作为一名国家队球员，我对这段不可思议的旅程仍旧充满感激。

“在国际舞台上能代表新加坡是我的荣幸，从东南亚运动会到东京奥运会，我经历了许多难忘的时刻，这些时刻将永远在我心中占据特殊的位置。”

林叶于1996年2月1日出生于中国湖南省张家界，八岁开始打乒乓，2013年入籍新加坡并开始代表新加坡出战国际赛事。

曾夺共运会团体及东运会女双金牌

2013年和2014年，林叶两度获颁年度最佳年轻球员奖项。同时她也在2014年的共和联邦运动会上赢得个人赛事的铜牌以及团体赛金牌。

最令人印象深刻的是2015年的第28届东南亚运动会女双决赛，林叶／周一涵组合与冯天薇／于梦雨两位师姐苦战七局，最终以4比3险胜，爆冷夺冠。

在2015年的日本乒乓球公开赛女双半决赛中，林叶／周一涵继续保持着超强的竞技状态，以3比0战胜中国前世界亚军组合丁宁／刘诗雯，创造乒乓球史上一个大冷门。但随后两人在决赛中1比3不敌中国削球组合刘斐／武杨，屈居亚军。

同样在2015年，林叶在葡萄牙里斯本举行的国际乒联世界巡回赛总决赛中击败日本选手滨本佑，第二次夺得21岁以下女子单打冠军。2021年，她也代表新加坡出征东京奥运会。

乒总：林叶为我国乒乓注入力量 激励年轻球员学习

然而，林叶的背部伤势一直困扰着她，这也迫使她不得不告别这项运动。乒总在文告中说，林叶的努力和影响力激励着年轻队员向她学习，为我国乒乓球的进步注入力量，并祝愿她在未来的人生道路上能取得更好的成绩。

林叶说：“在我的职业生涯中，我很幸运地得到新加坡民众坚定不移的支持。在我最困难的时候，你们的欢呼和鼓励一直激励着我前进。感谢大家对我的爱和信任。

“当我告别这项运动时，我会带着经验教训、友谊和记忆，进入人生的下一个篇章。乒乓球在我心中永远占有特殊的地位。”