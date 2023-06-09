曼市实力优势明显 对阵国米谨防骄兵心态

无论从球队实力，还是本赛季至今的成绩来看，英超冠军曼市都远远强于意甲季军国际米兰。只是骄兵必败，一切还是要在场上见真章。

2022-23赛季欧洲足坛的巅峰对话将在本地时间星期天（6月11日）凌晨上演，英超冠军曼市（Man City）与意甲季军国际米兰（Inter Milan）在土耳其伊斯坦布尔的阿塔图克奥林匹克体育场（Ataturk Olympic Stadium）对决。曼市当然在实力上占据绝对优势，但在一场决胜的欧冠大决赛中，什么都有可能发生。

曼市本赛季已经赢得了英超和英格兰足总杯冠军，如果能赢下欧冠，他们就将复制同城对手曼联（Man United）在1999年创下的辉煌，成就“三冠王”伟业。曼市队史至今从未赢得欧冠冠军，这也是他们的最大梦想。两年前，曼市打入2021年欧冠决赛，但0比1不敌切尔西。而这一次，曼市显然更加强大，因为他们拥有挪威神锋哈兰德（Haaland）。

两队各有超级射脚哈兰德本赛季已经攻入了52个进球。不过这位进球如拾草芥的超级前锋在赛季末段却陷入进球荒，过去七场比赛，哈兰德就只攻入一个进球。究竟是哈兰德在漫长赛程中已经力竭，还是他只不过是在曼市锁定英超冠军后略有松懈，就要看这场决赛中的表现。