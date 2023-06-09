“行为问题”无缘亚运 苏睿勇力争上阵机会

我国长跑好手苏睿勇因“行为问题”无缘亚运会，他对此回应说，自己若有机会披挂上阵，将能取得比东运会更好的成绩。

由新加坡全国奥理会董事成员黄思绵领导的运动会上诉委员会星期四（6月8日）批准了126位健儿的上诉，但苏睿勇再度落选。上诉委员会指苏睿勇在参加柬埔寨东运会后的一些场合，未能履行他向奥理会作出的承诺，即继续公开对他人发表贬低和嘲弄的言论，因此没有把他纳入亚运会团队大名单。

至于是什么言论令苏睿勇无缘参赛，文告并没有多加解释，不过据《海峡时报》星期五（9日）报道，新加坡全国奥理会传了苏睿勇从今年3月到5月在社媒上发表的一系列言论给了新加坡田径总会，其中就包括一则与前足球运动员的播客访谈。

苏睿勇：将专注训练 若入选有信心达成目标

31岁的苏睿勇就此回复《联合早报》的询问时说：“我专注于训练，并在东南亚运动会上建立起积极的势头。如果我最终被选中，我相信我的状态会在亚运会1万米项目上跑进31分钟这一目标。”

《海峡时报》之前引述新加坡田径总会会长连仲伦的话说：“我们已经与新加坡全国奥理会接触，同时考虑如何建设性地向前推进。虽然我们（对奥理会做出的这一决定）感到失望，但我们理解他们做出这一决定的原因。”

5月举行的柬埔寨东南亚运动会中，苏睿勇在男子1万米决赛跑出31分10秒70的成绩，成为我国40年来首位在这个项目得牌的选手，拿下银牌的同时还打破了全国纪录。

上一届亚运会，来自巴林的切罗本（Cheroben）跑出29分00秒29的成绩，夺得男子1万米金牌，来自泰国的铜牌得主坦蒂瓦特的成绩为30分29秒04。