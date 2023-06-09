不敌韩国对手 雅思组合一年多首次无缘四强

中国在新加坡羽毛球公开赛八强各项拥有11个代表，为各代表队最多。复赛中，中国男单和混双全军覆没，女单陈雨菲、男双梁伟铿／王昶和三对女双将争取决赛资格。

新加坡羽毛球公开赛星期五（6月9日）进行复赛，混双世界第一的中国“雅思组合”郑思维／黄雅琼意外不敌正处于上升势头的韩国组合金元昊／郑娜银，一年多来首次止步世界巡回赛八强。

三届世锦赛冠军郑思维／黄雅琼上次未能闯入四强，是在去年4月的韩国大师赛。自那时起，两人在15项单项赛中拿下了多达12次冠军，一次亚军，另两次则止步半决赛。

去年起才固定搭档的金元昊和郑娜银虽然起初成绩一般，但今年渐入佳境。他们在此前的九项单项赛中五次闯入四强，更在上周的泰国公开赛夺得首个冠军，世界排名上升到历来最高的第六位。

这是双方的首次交锋。雅思组合失误不少，攻守兼备的八号种子韩国组合则主动出击，多数时候都领先，最后他们以两局21比19取胜。

金元昊（左）在前场的高速施压和郑娜银的后场控球，让对手难以应对。（白艳琳摄）

金元昊赛后说：“很难以置信，我感觉我还在做梦一样。拿下泰国赛冠军后，我们变得更有信心。”

郑娜银则说：“虽然一直领先，但我们还是想着我们落后，因为对手很强大。这样的想法让我们全力以赴，有了好成绩。”

黄雅琼表示，对手状态不俗，由于是首次交手，他们也做好了面对困难的准备，这包括输球。郑思维说：“我觉得要接受输球，也要输得有意义。没有人能一直胜利，这也是我们要接受的。”

雅思组合的队友冯彦哲／黄东萍激战三局不敌日本二号种子渡边勇大／东野有纱后，也宣告中国混双无缘争冠。

同时兼项男双的金元昊稍后和搭档催率圭和马来西亚八号种子王耀新／张御宇激战将近一小时半后，以20比22、26比24、24比22险胜对手，保持双线挺进。

印尼上届男双冠军不敌马国世界冠军

谢定峰（左）和苏伟译激动庆祝得分。（白艳琳摄）

去年在本地夺冠的印度尼西亚男双利奥·卡尔南多／丹尼尔·马丁，经过三局激战以21比18、16比21、20比22，不敌去年夺下马来西亚首个世锦赛冠军的谢定峰／苏伟译。

这是两支组合第八次交手，今年则是第四次交手，谢苏组合以六胜两负的总成绩占上风。他们虽然输掉首局，但顶住压力成功逆转。

在本地举行的赛事往往都有不少马来西亚球迷到场。苏伟译说，球迷的鼓励让他们感觉就像在马来西亚打球。“今天无论领先或落后，球迷的尖叫声及对我们的支持肯定是一个动力。”

卡尔南多（起跳者）和马丁虽然在决胜局追回三个赛点，但最终遗憾败北。（白艳琳摄）

卡尔南多／马丁去年在新加坡公开赛赢得他们首个世界巡回赛冠军。新加坡公开赛去年属于超级500赛，当时两人在众多高手未参赛下，携手另三支印尼组合包办四强，但今年在升级成750赛后，印尼男双都无缘四强。马丁说，对此他们感到抱歉，并将在下周主场的印尼公开赛更努力。

金廷将在半决赛对垒泰国的坤拉武特。（白艳琳摄）

他们的男单队友金廷成为唯一还有望卫冕的上届冠军。二号种子的金廷在八强赛和中国新秀李诗沣大战三局，最后以21比13、16比21、21比12取胜。

另一位中国男单石宇奇则14比21、16比21输给去年在我国拿下亚军的日本好手奈良冈功大。奈良冈功大终结和对手交锋四战全败的成绩，首次获胜。

奈良冈功大在比赛中让石宇奇的进攻能力无法全力施展。他获胜后将对垒丹麦的安东森，争取连续两年闯入新加坡公开赛决赛。（白艳琳摄）

女单F4再聚首四强 中国三女双围攻韩国

状态正佳的安洗莹拿下中国好手王祉怡，下来将争取在今年的八项个人赛都闯入决赛。（白艳琳摄）

常在高级别赛事包揽四强的“女单F4”：日本的山口茜、韩国的安洗莹、台湾的戴资颖和中国的陈雨菲，今年第四次聚首四强。山口茜将对垒陈雨菲，安洗莹对戴资颖。

虽然在混双和男单全军覆没，但中国三对女双全都晋级四强。二号种子的韩国组合白荷娜／李绍希成为独苗，将对上世界第四的郑雨／张殊贤。非种子的李汶妹／刘玄炫，将挑战世界第一的师姐陈清晨／贾一凡。