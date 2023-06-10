阿尔卡拉斯抽筋影响表现 乔天王晋级法网决赛对决鲁德

（巴黎综合电）塞尔维亚网球天王乔科维奇星期六（6月10日）凌晨在法国网球公开赛男单焦点半决赛中，以6比3、5比7、6比1、6比1战胜受抽筋困扰的西班牙天才好手阿尔卡拉斯，闯入决赛。他将对垒挪威名将鲁德，朝创纪录的第23座大满贯迈进。

乔科维奇与阿尔卡拉斯在前两盘上演精彩的攻防战后，目前排名世界第一的阿尔卡拉斯在第三盘战至1比1时右脚抽筋。

20岁的阿尔卡拉斯虽然没有就此退赛，但他的表现明显受到影响。而36岁的乔科维奇没有放过机会，在下来的12盘只丢一盘，锁定决赛资格。

这将是乔科维奇参加的第34次大满贯决赛，也是第七次法网决赛。他曾在2016年和2021年夺得这项红土赛事的冠军。

乔科维奇说：“卡洛斯（阿尔卡拉斯）不走运。显然在这个级别的比赛中，你最不想要的就是在大满贯的最后阶段抽筋和出现身体问题。”

“可能对他来说，要决定退赛或是战至最后一刻有困难，但他是一名战士，所以我向他表示敬意。”

阿尔卡拉斯：抽筋或是紧张加激烈对战所致

阿尔卡拉斯抽筋后捂住右腿，接受医疗人员的治疗。（法新社）

阿尔卡拉斯说，出战这场比赛的压力和前两盘的激烈对战相信对他出现抽筋造成一定影响，他也从没感受过如此的紧张。

“比赛开始时我很紧张。前两盘的紧张气氛都非常强烈……前两盘后我开始感觉手臂抽筋，到了第三盘开端不只是我的脚，我开始全身都抽筋。”

对于自己坚持到底的决定，阿尔卡拉斯说：“如果我退赛了，我会感到难过。我在大满贯的四强赛，如果就这样退赛，那对我来说很艰难。”

目前排名世界第三的乔科维奇，决赛对手将是世界第四的鲁德。24岁的鲁德在另一场半决赛直落三盘，以6比3、6比4、6比0拿下26岁的德国选手兹维列夫，连续两年闯入法网决赛。

鲁德去年在决赛三盘不敌西班牙“红土天王”纳达尔，也在美网决赛输给阿尔卡拉斯。他将在个人第三个大满贯决赛中，力争首次夺冠。而乔科维奇如果夺冠，将超越纳达尔，以23座冠军成为史上赢得最多大满贯的男单球员。