梅西抵达北京掀热潮 球迷冲破酒店围栏争睹风采

（北京综合电）阿根廷“球王”梅西（Messi）在星期六（6月10日）搭乘私人飞机和队友一起抵达中国北京，他将率领阿根廷队在下周四（6月15日）出战对阵澳大利亚的友谊赛。中国随之掀起梅西热，大量球迷聚集在阿根廷队下榻的北京四季酒店，渴望一睹球王的尊荣。

梅西走出机场出境厅时，向球迷们招手。（路透社）

梅西在星期六上午9时30分搭乘私人飞机，和德保罗（De Paul）、迪马利亚（Di Maria）、恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）、帕雷德斯（Paredes）等队友一同在北京降落。他们直到中午12时才走出机场，根据社交媒体消息，梅西和队友因为事先没有办理签证，须要在机场办理手续，耽搁了一段时间。

在梅西等人走出机场出境厅的一刻，数百名等待许久的球迷们立刻发出“梅西，梅西”的呼喊声。梅西只是向球迷们招手，没有停留便在安保人员的护送下登上巴士，前往下榻的北京四季酒店。而在酒店内外，早已聚集了大量中国球迷，他们身穿着梅西的阿根廷10号球衣，等待偶像的到来。

梅西6月15日将率领阿根廷队，在新近完成重建的北京工人体育场出战澳洲队。这也是这座著名体育场在重建完工后举办的首场国际比赛。工人体育场有6万8000个坐席，但在梅西效应之下，球票仅用时14秒就销售一空。

这场比赛也是中国在结束疫情管控后，举办的首场大型国际足球赛，是中国体育市场走出疫情的标志。值得指出的是，阿根廷本场的对手是同样远道而来的澳洲，而不是中国队。处于争议漩涡中的中国足球队将在星期五（16日）的友谊赛中对阵缅甸，这场比赛安排在大连举行，中国队极少在北京出战主场比赛。