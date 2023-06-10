金块游刃有余再胜热浪 距离总冠军只差一场

（迈阿密综合电）迈阿密热浪（Miami Heat）没能在美国职业篮球赛（NBA）第四场总决赛中扭转颓势，95比108不敌丹佛金块（Denver Nuggets）。在连续输掉两场主场比赛中，热浪已经1比3落后，再输一场就只能屈居亚军。热浪主将巴特勒（Butler）赛后表示，他仍坚信能够完成逆转，而且他现在也只能抱着这样的信念迎战下一场比赛。

金块球员在身高方面全部占优势，而热浪因为阵容原因，除中锋位置外，很难在场上保持第二个高点。这就使得热浪在防守中顾此失彼。除超级中锋约基奇（Jokic）仍旧是场上核心，得到23分12篮板外，金块身高2米03的大前锋阿隆·戈登（Aaron Gordon）这场也发挥了关键作用，得到全场最高的27分七篮板六助攻。

戈登全场15投11中，命中率高达73.3%。从第二节开始，金块就一直保持着领先，热浪每次努力追近比数，金块总能将分差再次拉开到10分左右，显得游刃有余，可说是兵不血刃地连续第二场在客场获胜。

第五场比赛将移师金块主场举行。热浪已经连续两场主场失利，很难相信他们还有机会在客场获胜，将总决赛拖到第六场，但热浪球员们表示，他们仍有信心。

本场得到25分的热浪主将巴特勒（Butler）说：“我们对能完成逆转毫不怀疑。我们会好好准备，就从明天开始。我们没有任何怀疑，不会有任何放弃的想法。我们会做到我们一直以来说的，我们会赢下比赛。我们必须赢，我们别无选择，不然一切都没有意义。大家都知道，我们有事情要做。”