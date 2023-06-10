安洗莹今年连闯八次决赛 安东森克服伤势再争冠

女单F4今年第四次在四强对决，头两号种子山口茜和安洗莹将决战。泰国男单昆拉武特受伤退赛，印尼上届冠军金廷继续卫冕征途，和克服低潮的丹麦好手安东森争冠。

新加坡公开赛星期六（6月10日）结束半决赛阶段，世界第二的韩国羽毛球女单安洗莹直落两局战胜台湾好手戴资颖，在今年参加的八项个人赛事都闯入决赛。丹麦前世界男单第三好手安东森走过伤势低潮期，三局逆转上届亚军、日本的奈良冈功大，继去年4月的欧洲锦标赛后，时隔逾一年再闯决赛。

安东森取得胜利后，兴奋地脱掉自己的上衣庆祝。（海峡时报）

26岁的非种子选手安东森，以19比21、21比16、21比17拿下三号种子奈良冈功大，闯入决赛对垒上届冠军、印度尼西亚的金廷。在另一场半决赛，泰国一哥昆拉武特在第三局右肩感到不适而退赛，金廷在19比21、21比11、6比1领先时晋级。

安东森在首局领先18比9时虽然被对手打出一波1比12落败，但他仍顶住压力完成逆转。他取胜后激动跑到场边拥抱教练，接着脱下上衣砸在地板上并怒吼，发泄自己过去一年的郁闷。

奈良冈功大虽然首局完成大逆转，但仍功亏一篑，无缘连续两年闯决赛。（海峡时报）

安东森去年下半年因伤退出多项赛事

因为伤势，安东森去年下半年退出了多项赛事，包括新加坡公开赛。他的世界排名最低滑落到第30位，目前则排名第22。今年完全回归赛场后，在全英赛和西班牙大师赛他两次被拒于决赛门外，这次如愿晋级。

他说：“有了之前的经历，我赛后才有这么多感触，我对进入决赛和取得成功是如此的迫切。”

他说自己去年有许多伤患，有些还是他从来没有经历过，也不知道身体所出现的问题。他在康复的过程中也不敢随意行动，因为担心会再受伤，对身心灵都是极大挑战。

痛失首局后能逆转成功进入决赛，安东森也相当惊讶。“即使第二局我取得领先，但我还是想着第一局。我尝试忘掉继续前进，虽然做到了，但并不容易。”

女单前四两两对抗 山口茜决战安洗莹

女单方面，前两号种子——日本的两届世界冠军山口茜和韩国次号种子安洗莹会师决赛。山口茜和四号种子的中国好手陈雨菲激战三局，最后以21比10、18比21、21比16胜出。安洗莹以21比16、21比14拿下三号种子、台湾名将戴资颖。

安洗莹在今年的八项个人赛事都进入决赛，并拿下了五个冠军。（海峡时报）

安洗莹今年势如破竹，算上新加坡公开赛，她在今年的八项个人赛事都进入决赛，并拿下了四个冠军。她也帮助韩国闯入苏迪曼杯男女混合团体赛决赛。

谈到傲人成绩，安洗莹说：“访问前我并不知道这一回事，这很难以置信。我只是专注在每一场比赛，时间就这样过去了，很开心能再闯决赛。”

虽然她今年两次在决赛输给山口茜，但在印度公开赛决赛和上个月的苏迪曼杯小组赛，她也都战胜了对手。安洗莹说：“之前和山口茜对战时，我有些没有信心，但对战了这么多次后，双方都知己知彼。谁明天在决赛更专注，更快适应比赛情况，就会赢得冠军。”

不光两人交手多次，实际上这已是上述四位世界前四女单选手今年第四次会师四强。这个组合去年也三次在高级别赛事包办四强，四人也有了“女单F4”或“女单BIG4”的称号。

戴资颖明年底退役 新加坡站有重要意义

在4月的亚锦赛结束后，她们也各自在社交媒体放上了一张颁奖仪式结束后的合照。安洗莹说，场下大家的关系都很好，由于她是“忙内”（韩语中年纪最小之意），她也很尊重其他三人。

不过随着戴资颖4月宣布将在明年底退役，这个组合也有了“限期”，明年相信是戴资颖最后一次来新参赛。

戴资颖在赛后表示，自己在半决赛的控球失误较多，因此不太满意。（海峡时报）

新加坡公开赛对戴资颖有很特别的意义，2010年时，16岁的她首次参加世界羽联超级系列赛（世界巡回赛前身），所闯入的第一个决赛就是新加坡公开赛。当年的决赛在6月20日，这也是她的生日，最后她获得亚军。